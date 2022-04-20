Годовой доход депутата пензенского Заксобра превысил полмиллиарда

20.04.2022 | 16:33

На сайте Законодательного собрания Пензенской области опубликованы доходы, расходы и имущество депутатов за 2021 год.

Топ-3 самых обеспеченных народных избранников возглавил Федор Тощев, чей годовой доход оказался равен 581 млн 377 тыс. 537 руб. (в 2020-м - 218 млн 279 тыс. 27). У него есть половина квартиры (121,1 кв. м), автомобили Chevrolet Niva, Mercedes-Benz G-class, снегоход и прицеп.

На втором месте рейтинга Юрий Старкин, доход которого составил 168 млн 77 тыс. 660 руб. (в 2020-м - 147 млн 335 тыс. 909 руб.). У него в собственности земельный участок (4 883 кв. м), кафе (485,8 кв. м), магазин (58,8 кв. м), гидротехническое сооружение (плотина, протяженность 180 м, ширина 8 м), три нежилых помещения (93,4, 95,4 и 1 317,7 кв. м) и жилой дом (92,4 кв. м). Депутат владеет Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz GLS class, двумя автофургонами ГАЗ, грузовыми автомобилями ГАЗ-274700, УАЗ-3303-01, ММЗ-4502, ВИС-234520-30.

Третий в списке - Борис Кулагин, задекларировавший доход в размере 96 млн 446 тыс. 41 руб. (в 2020-м - 79 млн 180 тыс. 744 рубля). Он владеет земельным участком (1 498 кв. м), жилым домом (485,4 кв. м), тремя автомобилями (двумя Lexus LX 570 и UAZ Hunter), двумя мотоциклами - Java и BMW, прицепом 820450 и снегоходом.

Доход Владимира Вдонина составил 38 млн 755 тыс. 591 руб. (в 2020-м - 29 млн 778 тыс. 153 руб.). У него есть два земельных участка (2 100 и 2 285 кв. м - 1/4 доля), жилой дом (336,4 кв. м) и 1/4 доля в другом доме (405,4 кв. м), 1/4 доля гаража (52,1 кв. м), гараж (22,3 кв. м) и два сарая по 23,3 кв. м. В общей совместной собственности с супругой квартира (35,9 кв. м). Также у Вдонина имеется автоприцеп.

Олег Букин получил 38 млн 359 тыс. 719 рублей (в 2020-м - 16 млн 451 тыс. 756 рублей). В его собственности находятся жилой дом (336,9 кв. м), четыре земельных участка (1 318, 1 807, 1 723 и 1 426 кв. м), квартира (180,8 кв. м), треть квартиры (63,6 кв. м), семь нежилых помещений (551,3; 74,5 и 82,3, 25, 33, 26,5, 67,2 кв. м), гараж (74,9 кв. м), два административных здания (129,7 и 132,6 кв. м), производственный корпус УАТ (1 561,4 кв. м), административно-производственное здание (1 451,6 кв. м), склад для хранения цемента РМЦ (242,4 кв. м), часть нежилого здания склада РМЦ (110,3 кв. м), проходная РМЦ (4,8 кв. м), нежилое здание (274,8 кв. м), художественная мастерская (93,5 кв. м).

Депутат также владеет парком грузовых и легковых автомобилей: два Daewoo Matiz, Ford Mondeo, Lexus LX570, BMW X7, пять ВАЗ-2104, три ВАЗ-2105, четыре ВАЗ-2106, десять ВАЗ-2107, две ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2112, «Лада-Гранта», 18 грузовых автомобилей марки ГАЗ, два КамАЗа, шесть прицепов, два автокрана, автопогрузчик и экскаватор-погрузчик.

Ильдар Акчурин задекларировал доход в 31 млн 485 тыс. 339 рублей (в 2020-м - 5 млн 116 тыс. 461). Ему принадлежат четыре земельных участка (10 615, 2 872, 12 099 и 1 019 кв. м), жилой дом (626,3 кв. м), два нежилых здания (6 834,2; 581,5 кв. м), четыре стоянки (2 508; 2 586,4; 1 773; 224 кв. м). Он имеет три легковых автомобиля: «Лада-Веста», Porsche Cayenne S, Land Rover Range Rover, а также два автоприцепа.

Дмитрий Петров задекларировал сумму 27 млн 268 тыс. 655 рублей (в 2020-м - 24 млн 355 тыс. 356). У него 7 земельных участков (2 271, 1 296, 1 440, 1 139, 1 387, 1 127, 865 кв. м), два жилых дома (192,5 и 61,4 кв. м), фундамент под стоянку (1 903,4 кв. м), восемь нежилых помещений и два гаража (70 и 71 кв. м). Депутат владеет автомобилем Chevrolet Niva и двумя автоприцепами.

Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 23 млн 418 тыс. 554 рубля (в 2020-м - 41 млн 529 тыс. 874). В его собственности четыре земельных участка (1 780, 906, 600 и 1 000 кв. м), жилой дом (61 кв. м), квартира (223,1), 1/4 доли в квартире (106,9 кв. м), 105/10 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м) и 21/1 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м). Владеет снегоболотоходом Can-Am Outlander Max XT 800-НО и прицепом к легковому автомобилю 829450.

Николай Лукьянов задекларировал 22 млн 501 тыс. 881 рубль (в 2020-м - 12 млн 294 тыс. 273). У него есть земельные участки (1 652; 1 475; 117; 38; 127 кв. м), еще на одном (1 721 кв. м) он владеет 27/100 долями, нежилые здания (998,3 кв. м, 46/100 долей площадью 804 кв. м), кафе (858,2 кв. м), нежилое помещение (1 647,5 кв. м). Также у него есть Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Михаил Дралин сообщил о доходе в размере 17 млн 195 тыс. 995 рублей (в 2020-м - 6 млн 194 тыс. 37). В его собственности два жилых дома, в которых он владеет 1 484/5 400 долями. Также он имеет автоприцеп МЗСА 832310, мотоцикл Yamaha FZ6-SS2 и снегоболотоход Polaris Ranger XP 800 EFI.

Вениамин Африканов сообщил о доходе в сумме 12 млн 729 тыс. 144 рубля (в 2020-м - 14 млн 610 тыс. 983). В его собственности две квартиры (46,3 и 81,9 кв. м) и три нежилых помещения (16,1, 18 и 18 кв. м). Машины нет.

Игорь Борисов отчитался о доходе в 9 млн 11 тыс. 636 рублей (в 2020-м - 23 млн 516 тыс. 490). Он владеет тремя участками (2/5 доли, 5 088, 5 090 и 4 799 кв. м), участком (50/100 долей, 2 067 кв. м), двумя жилыми домами (123,1 и 102,1), половиной жилого дома (699,7 кв. м), 2/5 долями в жилом доме (180,9 кв. м), 2/5 долями в нежилых зданиях (23,1 и 79,8 кв. м). Машины нет.

Вадим Супиков за год получил доход в сумме 8 млн 428 тыс. 311 рублей (в 2020-м - 8 млн 222 тыс. 686). Он имеет три земельных участка (1 745, 1 706, 1 068 кв. м), жилой дом (229,1 кв. м), квартиру (155,5 кв. м), хозяйственную постройку (152,4 кв. м), три нежилых помещения (1 440, 742,8 и 5,2 кв. м), нежилое подсобное помещение для хранения автомобиля (25,3 и 31,1 кв. м), подвал (11,4 кв. м). Депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Сергей Ванюшин подал сведения о доходе в размере 7 млн 131 тыс. 990 рублей (в 2020-м - 7 млн 313 тыс. 460). В его собственности находятся семь земельных участков, жилой дом (141,5 кв. м), гараж (105 кв. м), здание (532,8 кв. м) и пять автомобилей: Mercedes-Benz S, BMW X7, «Лада-Ларгус», Renault, Lexus-RX 300 и сельскохозяйственный погрузчик.

Доход Александра Гулякова составил 6 млн 595 тыс. 969 рублей (в 2020-м - 6 млн 170 тыс. 876). Он владеет земельным участком (2 607 кв. м), жилым домом (312,6 кв. м) и гаражом (144,4 кв. м). У него есть Lexus LX 570 и ГАЗ-М21-УС.

Виктор Кондрашин сообщил о доходе в 4 млн 386 тыс. 162 рубля (в 2020-м - 3 млн 668 тыс. 437). У него есть квартиры (53,9 кв. м и 64 кв. м).

Сергей Егоров доложил о доходе в 3 млн 851 тыс. 928 рублей (в 2020-м - 3 млн 501 тыс. 929). Он владеет земельными участками площадью 4 055 и 39 кв. м, а также половинами земельных участков (882 и 7 289 кв. м), жилым домом (328,9 кв. м), гаражом (20,9 кв. м), 1/2 долей в нежилом здании (236,5 кв. м) и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.

Владимир Полукаров получил 2 млн 575 тыс. 70 рублей (в 2020-м - 6 млн 641 тыс. 442). Он имеет земельный участок (952 кв. м), жилой дом (190 кв. м) и гараж (70,3 кв. м). У народного избранника есть автомобили Toyota Highlander и «Нива».

Василий Чернышов указал в декларации сумму 1 млн 826 тыс. 166 рублей (в 2020-м - 1 млн 917 тыс. 139). Он владеет земельным участком (1 514 кв. м), жилым домом (109,2 кв. м) и автомобилем «Лада-Веста».

Антон Столяров, ставший депутатом в октябре прошлого года, задекларировал 1 млн 762 тыс. 714 рублей. Ему принадлежит квартира (61,9 кв. м) и автомобиль Lada XRay.

Николай Котов за 2021 год получил 1 млн 689 тыс. 559 рублей (в 2020-м - 1 млн 451 тыс. 641). В его собственности два земельных участка (816 и 779 кв. м), жилой дом (169 кв. м), гараж (64,6 кв. м) и котельная (8,7 кв. м). Владеет автомобилем Hyundai Santa Fe.

Александр Васильев задекларировал доход на сумму 1 млн 220 тыс. 401 рубль (в 2020-м - 2 млн 608 тыс. 896). Депутат владеет двумя земельными участками (650 и 23 кв. м), жилым строением (16,4 кв. м), квартирой (36,3 кв. м), гаражом (19 кв. м). В общей с супругой собственности у него еще одна квартира (40,5 кв. м). Имеет два автомобиля: «УАЗ-Патриот» и «Лада-Калина».

Доход Валерия Плахуты составил 1 млн 243 тыс. 429 рублей (в 2020-м - 1 млн 161 тыс. 194). Собственности не имеет.

Александр Ломовцев задекларировал доход на сумму 1 млн 202 тыс. 314 рублей (в 2020-м - 1 млн 195 тыс. 909). У него есть земельный участок (1 485 кв. м), жилой дом (180,8 кв. м), две квартиры (56 и 29,3 кв. м) и гараж (21,5 кв. м). Также в его собственности находится UAZ Patriot и мотоцикл «Патрон» ХОБО 125.

Самый низкий доход задекларировал Вадим Боринштейн - 1 млн 191 тыс. 377 рублей (в 2020-м - 604 тыс. 753). В его собственности находятся земельный участок (754 кв. м), половина квартиры (142,5 кв. м), здание (45,1 кв. м). Автомобиля нет.

Владимир Кириллов указал доход в размере 1 млн 191 тыс. 69 рублей (в 2020-м - 1 млн 99 тыс. 271). Он владеет земельным участком (1 381 кв. м.) и жилым домом (256,1 кв. м.).

Алексей Петров в 2021-м получил 925 тыс. 190 рублей (в 2020-м - 9 млн 686 тыс. 458). В собственности - земельный участок (29 кв. м), нежилое помещение (53,4 кв. м) и гараж (26,3 кв. м).

Нижнюю строку в топе-3 депутатов с самыми скромными доходами занимает Александр Климов с доходом 796 тыс. 668 руб. У него в собственности 1/3 квартиры площадью 50,4 кв. м и автомобиль Hyundai.

На втором месте Алексей Марьин - 533 тыс. 727 руб. У него в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта.

Первенство в скромности принадлежит Вадиму Калинину. Согласно декларации, в 2021 году он вообще не получал доходов. Также народный избранник не владеет автотранспортными средствами и объектами недвижимости - он лишь пользуется половиной дома площадью 157 кв. м и половиной земельного участка (1 272 кв. м).

С доходами женщин-депутатов можно ознакомиться здесь, спикера Валерия Лидина - тут.