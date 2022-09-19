Названы имена всех депутатов областного Заксобра седьмого созыва

19.09.2022 | 11:34

В понедельник, 19 сентября, избирательная комиссия Пензенской области обнародовала имена депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.

По областному избирательному округу ими стали 15 представителей партии «Единая Россия»: Юлия Лазуткина, Валерий Лидин, Сергей Егоров, Артем Спиридонов, Александр Ломовцев, Денис Кравчук, Антон Демидов, Александр Акимов, Иван Николаев, Алексей Марьин, Антон Шаронов, Рустям Агишев, Сергей Мельников, Сергей Есяков, Светлана Дубовицкая; два члена КПРФ: Дмитрий Филяев и Антон Столяров; один представитель ЛДПР - Павел Куликов.

Имена депутатов-одномандатников были известны ранее. Это Вадим Супиков (округ № 1); Ольга Чистякова (округ № 2); Сергей Рыбалкин (округ № 3); Александр Гуляков (округ № 4); Олег Кочетков (округ № 5); Федор Тощев (округ № 6); Николай Лукьянов (округ № 7); Сергей Байдаров (округ № 8); Вадим Калинин (округ № 9); Борис Кулагин (округ № 10); Людмила Глухова (округ № 11); Сергей Ванюшин (округ № 12); Владимир Вдонин (округ № 13); Дмитрий Петров (округ № 14); Игорь Борисов (округ № 15); Юрий Старкин (округ № 16); Ильдар Акчурин (округ № 17); Александр Васильев (округ № 18).

Выборы проходили в период с 9 по 11 сентября. В них участвовали 516 944 жителя региона с правом голоса. Явка составила 50,95%.

Лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 74,91%, на втором месте КПРФ - 8,53%, на третьем ЛДПР - 5,59%. Далее следуют «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,51%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (3,30%) и «Новые люди» (2,88%).