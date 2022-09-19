Сетевое издание|18+|Понедельник|19 сен 2022|12:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Политика

Названы имена всех депутатов областного Заксобра седьмого созыва

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В понедельник, 19 сентября, избирательная комиссия Пензенской области обнародовала имена депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.

По областному избирательному округу ими стали 15 представителей партии «Единая Россия»: Юлия Лазуткина, Валерий Лидин, Сергей Егоров, Артем Спиридонов, Александр Ломовцев, Денис Кравчук, Антон Демидов, Александр Акимов, Иван Николаев, Алексей Марьин, Антон Шаронов, Рустям Агишев, Сергей Мельников, Сергей Есяков, Светлана Дубовицкая; два члена КПРФ: Дмитрий Филяев и Антон Столяров; один представитель ЛДПР - Павел Куликов.

Имена депутатов-одномандатников были известны ранее. Это Вадим Супиков (округ № 1); Ольга Чистякова (округ № 2); Сергей Рыбалкин (округ № 3); Александр Гуляков (округ № 4); Олег Кочетков (округ № 5); Федор Тощев (округ № 6); Николай Лукьянов (округ № 7); Сергей Байдаров (округ № 8); Вадим Калинин (округ № 9); Борис Кулагин (округ № 10); Людмила Глухова (округ № 11); Сергей Ванюшин (округ № 12); Владимир Вдонин (округ № 13); Дмитрий Петров (округ № 14); Игорь Борисов (округ № 15); Юрий Старкин (округ № 16); Ильдар Акчурин (округ № 17); Александр Васильев (округ № 18).

Выборы проходили в период с 9 по 11 сентября. В них участвовали 516 944 жителя региона с правом голоса. Явка составила 50,95%.

Лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 74,91%, на втором месте КПРФ - 8,53%, на третьем ЛДПР - 5,59%. Далее следуют «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,51%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (3,30%) и «Новые люди» (2,88%).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Ура, товарищи!

Гость||

Министерство по прокорму депутатов надо создавать

Гость||

Вдонин опозорился пьяным за рулём и поддельным удостоверением прокурора и опять депутат

Гость||

Лучшие люди города!

Гость||

Главное свои люди, прижились уже и нам к другим фамилиям привыкать не надо

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.09.2022 12:08|

Лучшие люди города!

Команда профессионалов

Гость||

Теперь я спокоен. Пензенщина с такими блистательными политиками будет неуклонно развиваться.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте