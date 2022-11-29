Николай Кузяков выступил на круглом столе в Госдуме

Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков принял участие в круглом столе на тему «Поддержка бизнеса в 2023 году», прошедшем 27 ноября в Государственной Думе РФ.
На мероприятие были приглашены депутаты Государственной Думы РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, а также научных и бизнес-сообществ.
На круглом столе обсуждались возможные пути развития предпринимательского климата в России, а также вопросы сохранения и расширения мер поддержки бизнеса в стране в 2023 году.
Николай Кузяков выступил с темой «Выход бизнеса на глобальные рынки через создание федеральных центров кластерного развития».
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