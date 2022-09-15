В Пензенской городской думе представили нового депутата

15.09.2022 | 15:52

В четверг, 15 сентября, на заседании комиссии городской думы глава Пензы Владимир Мутовкин представил народным избранникам нового депутата.

Во время проходивших с 9-го по 11-е число выборов, на которых шло голосование за депутатов представительных органов муниципальных образований, в 7-м одномандатном городском округе победу одержал Владимир Кузнецов.

Он займет пустовавшее полгода место Андрея Цесарева.

Последний в феврале этого года стал заместителем министра ЖКХ и ГЗН области. Не имея права совмещать новую должность с депутатской деятельностью, Цесарев отказался от мандата после двух с половиной лет работы.

По словам Владимира Мутовкина, новый депутат получит удостоверение и соответствующий значок на ближайшей сессии гордумы.