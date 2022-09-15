Сетевое издание|18+|Четверг|15 сен 2022|17:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Политика

В Пензенской городской думе представили нового депутата

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В четверг, 15 сентября, на заседании комиссии городской думы глава Пензы Владимир Мутовкин представил народным избранникам нового депутата.

Во время проходивших с 9-го по 11-е число выборов, на которых шло голосование за депутатов представительных органов муниципальных образований, в 7-м одномандатном городском округе победу одержал Владимир Кузнецов.

Он займет пустовавшее полгода место Андрея Цесарева.

Последний в феврале этого года стал заместителем министра ЖКХ и ГЗН области. Не имея права совмещать новую должность с депутатской деятельностью, Цесарев отказался от мандата после двух с половиной лет работы.

По словам Владимира Мутовкина, новый депутат получит удостоверение и соответствующий значок на ближайшей сессии гордумы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

зачем они нужно что хорошего или полезного они делают в городе?

Гость||

Гость писал(a):

что хорошего или полезного они делают в городе?
Только самопиар.

Гость||

Гость писал(a):

зачем они нужно
Зачем нужны Мутовкин, Краснов и Шаляпин?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем нужны Мутовкин, Краснов и Шаляпин?
Мутовкин очень нужен Тощеву и Семенову , он на них работал и был директором при них.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте