Олег Мельниченко оценил соцобъекты в Камешкирском районе

13.07.2022 | 15:37

В среду, 13 июля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Камешкирский район.

Он оценил, как там реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», осмотрел детский сад и спортивную школу.

Глава администрации района Павел Мигин напомнил, что в 2021 году в Русском Камешкире за счет средств федерального и регионального бюджетов обустроили сквер на улице Кирова. На этот год запланировано появление открытой спортплощадки и пешеходной дорожки.

«Работы уже близятся к завершению. Подрядчики приступили к укладке асфальта, следом начнут стелить искусственное покрытие, устанавливать освещение и малые архитектурные формы. Сдать объекты в эксплуатацию планируют к концу июля», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Олег Мельниченко положительно оценил все проекты, но подчеркнул, что сроки и качество работ необходимо держать на постоянном контроле.

Глава региона также акцентировал внимание на продолжении обустройства муниципальной дорожной сети, на которое в 2022 году району выделили 63 млн рублей из областного дорожного фонда.

В пресс-службе пояснили, что подрядные организации уже приступили к работе. К примеру, сдан в эксплуатацию участок протяженностью 3,3 км до села Старый Чирчим, впереди - ремонт 2 км пути до села Лапшово и дороги в Большом Умысе.

«Опорную муниципальную сеть нужно продолжать приводить в нормативное состояние с учетом того, что у нас действует трехлетняя программа. Она может корректироваться», - заявил Олег Мельниченко.

Осмотрев детский сад № 1 и спортшколу в Русском Камешкире, он поддержал их модернизацию.

«Давайте начнем делать поэтапно. В этом году отремонтируем крышу, а в 2023 пойдем дальше, Потому что пока крышу не сделаем, никаких работ делать нельзя. На замену кровли из областного бюджета выделим 4,2 миллиона рублей», - высказался губернатор о детско-юношеской спортивной школе.

Детсаду на замену оконных конструкций, обновление системы отопления необходимо 4 млн рублей, смета уже имеется.

«Если делать систему отопления, то надо закрывать весь контур. Отопление и окна сделаем точно, не сомневайтесь», - констатировал Олег Мельниченко, поручив Павлу Мигину контролировать ход работ.