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Общество

В Пензенской области вновь сменился глава минлесхоза

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В понедельник, 17 мая, стало известно, что и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Игорь Чернышов покидает свой пост.

«Он освобожден от занимаемой должности. Врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области назначен Илья Галкин», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Чернышев стал и. о. главы минлесхоза 29 марта. На этом посту он, ранее являвшийся замминистра и возглавлявший управление лесного хозяйства, сменил своего руководителя Александра Москвина.

К последнему у нового главы области появилось немало претензий. «Прошу инициировать проверку деятельности минлесхоза. Там надо наводить порядок с точки зрения карьеров и всего остального», - уточнил Мельниченко.

13 мая на официальном сайте минлесхоза появилась информация о выявлении трех участков самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми (песком).

Речь шла о территории Козловского сельсовета Белинского района (в 1 км от юго-восточной окраины села Даньшино), территории Покрово-Арчадинского сельсовета Каменского района (в 100 м от восточной окраины села Усть-Атмис) и о территории Каменского сельсовета Каменского района (в 70 м от южной окраины села Залесного).

«На территориях выявленных участков имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые в свою очередь свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности незадолго до их обнаружения», - уточнили в минлесхозе, добавив, что злоумышленников найти не удалось.

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Гость||

примите меры чтобы был отменен договор минлесхоза о сдачи в аренду водохраной зоны бывшего лагеря сказка в сосноваборском районе.и принять меры к сносу построек в бывшем лагере сказка в водохраной зоне, домов, и хоз построек.

Гость||

А охотничьи заимки,где министр здравоохранения садистски изнасиловал сотрудницу,законны?

Гость||

Тогда уж дайте и мне попробовать министром

Гость||

Что творится, неужели все при "делах"

Имя: Гость
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