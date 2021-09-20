Пензенский избирком заявил об отсутствии вбросов на выборах

20.09.2021 | 09:35

В понедельник, 20 сентября, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел предварительные итоги трехдневного голосования, проходившего в регионе. С 17 по 19 сентября пензенцы выбирали депутатов Государственной Думы и губернатора.

«Можно сделать предварительные выводы о том, что выборы считаются состоявшимися и действительными. Отсутствуют основания утверждать и нет фактических обстоятельств того, что на каком-то участке выборы признаны отмененными либо есть основания признать это. В области нет ни одного подтвержденного факта вбросов. 45 фактов жалоб, поступивших в избирком за эти три дня, рассмотрены. Серьезных нарушений по большинству из них не установлено.

Есть два несущественных нарушения: на одном из участков на расстоянии менее 50 метров от входа разместили информационные плакаты, после замечания их убрали. На другом в список избирателей было внесено лицо, которого быть не должно, гражданин отбывает наказание в Московской области. Межведомственное взаимодействие не сработало. Однако графы в отношении этого лица было чистыми, то есть он не голосовал», - пояснил Синюков.

По его словам, предварительное утверждение основано на данных общественного штаба по наблюдениям. На протяжении трех суток в этом центре круглосуточно следили за 373 участками. Кроме того, 33 территориальные комиссии находились под видеонаблюдением.

«Поэтому есть основания говорить о том, что выборы в Пензенской области были прозрачными и легитимными», - заявил председатель областного избиркома.

Он подчеркнул, что была серьезная политическая борьба. «На участках было много лиц, имеющих на это право. Более 3,5 тысячи членов комиссии с правом совещательного голоса и более 3 000 наблюдателей, а также печатные и электронные СМИ», - отметил Александр Синюков.

На 673 участках действовали видеорегистраторы с возможностью записи в течение 5 суток. Фиксация была выборочной: снимались места пересыпки из переносных в стационарные ящики, помещение их в сейф-пакеты, упаковывание, составление акта, проставление индивидуального номера сейф-пакета и помещение его в металлические шкафы или ящики.

Фактов вмешательства со стороны третьих лиц не было. Все избирательные участки вечером опечатывались и сдавались под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Попыток проникновения в помещения не было.