Политика

Пензенский избирком заявил об отсутствии вбросов на выборах

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В понедельник, 20 сентября, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел предварительные итоги трехдневного голосования, проходившего в регионе. С 17 по 19 сентября пензенцы выбирали депутатов Государственной Думы и губернатора.

«Можно сделать предварительные выводы о том, что выборы считаются состоявшимися и действительными. Отсутствуют основания утверждать и нет фактических обстоятельств того, что на каком-то участке выборы признаны отмененными либо есть основания признать это. В области нет ни одного подтвержденного факта вбросов. 45 фактов жалоб, поступивших в избирком за эти три дня, рассмотрены. Серьезных нарушений по большинству из них не установлено.

Есть два несущественных нарушения: на одном из участков на расстоянии менее 50 метров от входа разместили информационные плакаты, после замечания их убрали. На другом в список избирателей было внесено лицо, которого быть не должно, гражданин отбывает наказание в Московской области. Межведомственное взаимодействие не сработало. Однако графы в отношении этого лица было чистыми, то есть он не голосовал», - пояснил Синюков.

По его словам, предварительное утверждение основано на данных общественного штаба по наблюдениям. На протяжении трех суток в этом центре круглосуточно следили за 373 участками. Кроме того, 33 территориальные комиссии находились под видеонаблюдением.

«Поэтому есть основания говорить о том, что выборы в Пензенской области были прозрачными и легитимными», - заявил председатель областного избиркома.

Он подчеркнул, что была серьезная политическая борьба. «На участках было много лиц, имеющих на это право. Более 3,5 тысячи членов комиссии с правом совещательного голоса и более 3 000 наблюдателей, а также печатные и электронные СМИ», - отметил Александр Синюков.

На 673 участках действовали видеорегистраторы с возможностью записи в течение 5 суток. Фиксация была выборочной: снимались места пересыпки из переносных в стационарные ящики, помещение их в сейф-пакеты, упаковывание, составление акта, проставление индивидуального номера сейф-пакета и помещение его в металлические шкафы или ящики.

Фактов вмешательства со стороны третьих лиц не было. Все избирательные участки вечером опечатывались и сдавались под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Попыток проникновения в помещения не было.

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Гость||

Сейчас навальнисты тут будут визжать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он подчеркнул, что была серьезная политическая борьба
Александр Синюков сказочник.

Гость||

Так он на фото уже пьяный?

Гость||

Нехороший человек)

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас навальнисты тут будут визжать
Ещё не начинали ,а ты уже попу лижешь?

Гость||

В наших вбросах выборов не обнаружено.

Гость||

А что с наказанием тех, кто вбросил на предыдущих выборах?

Гость||

Да ладно бы свою. Он во власть очень хочет попасть, готов лизать не только попу, но и ботинки.

Гость||

фенит аля комедия

Гость||

Гость писал(a):

А что с наказанием тех, кто вбросил на предыдущих выборах?
Лекции читают, как правильно считать на выборах.

Гость||

В том году тоже,типа, не было вбросов, иа замял , а как его посадили, и.о.кость кинул народу, тряхнул вбросчиков, да толку мало, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас навальнисты тут будут визжать
а одобрямсы биться в экстазе от радости когда им налоги еще накинут, цены на проезд и пенсионный возраст лет до 80

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас навальнисты тут будут визжать
а одобрямсы биться в экстазе от радости когда им налоги еще накинут, цены на проезд и пенсионный возраст лет до 80

Гость||

Не было? Брехня! Как этой синявой морде можно верить?!

Гость||

Гость писал(a):

В наших вбросах выборов не обнаружено.
Гость писал(a):
а одобрямсы биться в экстазе от радости когда им налоги еще накинут, цены на проезд и пенсионный возраст лет до 80
Гость писал(a):
Александр Синюков сказочник.
Гость писал(a):
тебя бы пи ра , в хабаровский край на воспитание..
Гость писал(a):
В том году тоже,типа, не было вбросов, иа замял , а как его посадили, и.о.кость кинул народу, тряхнул вбросчиков, да толку мало, тьфу!
Гость писал(a):
Не было? Брехня! Как этой синявой морде можно верить?!
Вот уже начался визг

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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