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Политика

Названа кандидатура нового депутата областного парламента

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В понедельник, 24 мая, избирательная комиссия Пензенской области рассмотрит вопрос о передаче вакантного мандата депутата регионального Законодательного собрания.

Место в региональном парламенте освободилось после назначения депутата Михаила Лисина на пост бизнес-омбудсмена Пензенской области. В связи с этим коллеги досрочно освободили его от полномочий.

Свободный мандат планируется передать Светлане Дубовицкой. Избирком на заседании зарегистрирует депутата и исключит из списка кандидатов.

Дубовицкая Светлана Владимировна родилась 7 сентября 1968 года. В 1990 году окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского. С февраля 2021 года работает директором средней общеобразовательной школы № 19 г. Пензы, до этого руководила школой № 43.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дубовицкая Светлана Владимировна родилась 7 сентября 1968 года. В 1990 году окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского. С февраля 2021 года работает директором средней общеобразовательной школы № 19 г. Пензы, до этого руководила школой № 43.
Директора школ и учителя не должны депутатствовать и заниматься политикой. Пусть увольняется из школы № 19.

Гость||

Всё правильно,скоро выборы...

Гость||

Только Руденского нам не сватайте. Достал еще прошлый раз этот бездельник.

Гость||

Гость писал(a):

Только Руденского нам не сватайте. Достал еще прошлый раз этот бездельник.
Только не этот!

Гость||

Гость писал(a):

Только Руденского нам не сватайте
не переживайте, будет, никуда не денется)

Гость||

а нас и не спросят Руденский или кто-то другой пожелает!

Имя: Гость
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