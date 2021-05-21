Названа кандидатура нового депутата областного парламента

21.05.2021 | 09:43

В понедельник, 24 мая, избирательная комиссия Пензенской области рассмотрит вопрос о передаче вакантного мандата депутата регионального Законодательного собрания.

Место в региональном парламенте освободилось после назначения депутата Михаила Лисина на пост бизнес-омбудсмена Пензенской области. В связи с этим коллеги досрочно освободили его от полномочий.

Свободный мандат планируется передать Светлане Дубовицкой. Избирком на заседании зарегистрирует депутата и исключит из списка кандидатов.

Дубовицкая Светлана Владимировна родилась 7 сентября 1968 года. В 1990 году окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского. С февраля 2021 года работает директором средней общеобразовательной школы № 19 г. Пензы, до этого руководила школой № 43.