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Политика

Пензенский Заксобр прекратил полномочия депутата Михаила Лисина

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Михаила Лисина.

Это связано с тем, что 25 марта состоялось назначение Лисина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

Депутаты пожелали Михаилу Лисину на новом поприще стать надежным звеном между бизнес-сообществом, главой региона, Заксобром и органами власти.

В свою очередь, он пообещал использовать опыт законодательной деятельности в работе бизнес-омбудсена. «Я с вами не прощаюсь, я говорю - до свидания!» - заявил он.

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Гость||

Арестуют?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Михаила Лисина.
Правильно. Вор должен сидеть в тюрьме.

Гость||

Защита прав предпринимателей )) , чем они занимаются , взятки кляньчат ?

Гость||

На Совфред не хватило,но хоть так.

Гость||

Кто он такой вообще? Чей будет?

Гость||

Ну и какой ещё парк или сквер попадет под застройку?

Имя: Гость
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