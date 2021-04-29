Пензенский Заксобр прекратил полномочия депутата Михаила Лисина

29.04.2021 | 11:37

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Михаила Лисина.

Это связано с тем, что 25 марта состоялось назначение Лисина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

Депутаты пожелали Михаилу Лисину на новом поприще стать надежным звеном между бизнес-сообществом, главой региона, Заксобром и органами власти.

В свою очередь, он пообещал использовать опыт законодательной деятельности в работе бизнес-омбудсена. «Я с вами не прощаюсь, я говорю - до свидания!» - заявил он.