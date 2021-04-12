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Политика

В правительстве области место Черемушкиной занял Попков

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Андрей Попков назначен заместителем руководителя аппарата - начальником пресс-службы губернатора Пензенской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Поздравляю вас! Надеюсь, те две недели, которые вы провели здесь в контакте со средствами массовой информации, подсказали вам алгоритмы работы», - заявив врио губернатора Олег Мельниченко.

Он выразил надежду, что сообщество СМИ Пензенской области воспримет Попкова, а он выстроит с журналистами диалог.

«Только диалог. Не надо никого давить и душить. Надо встречаться и договариваться», - подчеркнул Мельниченко.

Ранее должность, на которую назначили Попкова, занимала Дина Черемушкина. Она покинула правительство после того, как президент отрешил экс-губернатора Ивана Белозерцева из-за ареста по подозрению в получении взяток.

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Гость||

только вот Андрей попков сын Владимира Попкова (бывший замглавы администрации) - опять кумовство..... как и при вани.. ничего не меняется

Гость||

специально мужика поставили а не женщину чтоб не приписывали роман....явно сексистские настроения

Гость||

Гость писал(a):

опять кумовство..... как и при вани.. ничего не меняется
надо по объявлениям людей набирать а что бы толк был делать беспристрастный отбор этих людей в личной беседе с хорошим спецом своего дела, я на полном серьезе

Гость||

Сын "Чухальника".

Гость||

Гость писал(a):

только вот Андрей попков сын Владимира Попкова (бывший замглавы администрации) - опять кумовство..... как и при вани.. ничего не меняется
Так и Кувайцевы оба продолжают работать под крышей правительства.

Гость писал(a):

специально мужика поставили а не женщину чтоб не приписывали роман....явно сексистские настроения
Жена настояла.))))))

Гость||

Гость писал(a):

Сын "Чухальника"
Я уж думал самого "Чухальника" поставили...

Гость||

Чухальник :))клоунада.

Теперь будут писать. ЧУХАЛЬНИК сообщает от ковида померло... Выздоровело....

ЧУХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Гость||

Черемушкина Чухальник все на Ч!

Чампион Московской олимпиады :)

Гость||

это сын чухальника получается?

Гость||

Гость писал(a):

это сын чухальника получается?
Чухальник Jr

Имя: Гость
Комментарий:

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