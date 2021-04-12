В правительстве области место Черемушкиной занял Попков

12.04.2021 | 11:13

Андрей Попков назначен заместителем руководителя аппарата - начальником пресс-службы губернатора Пензенской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Поздравляю вас! Надеюсь, те две недели, которые вы провели здесь в контакте со средствами массовой информации, подсказали вам алгоритмы работы», - заявив врио губернатора Олег Мельниченко.

Он выразил надежду, что сообщество СМИ Пензенской области воспримет Попкова, а он выстроит с журналистами диалог.

«Только диалог. Не надо никого давить и душить. Надо встречаться и договариваться», - подчеркнул Мельниченко.

Ранее должность, на которую назначили Попкова, занимала Дина Черемушкина. Она покинула правительство после того, как президент отрешил экс-губернатора Ивана Белозерцева из-за ареста по подозрению в получении взяток.