Политика

Стало известно, кто сохранил посты в пензенском правительстве

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В понедельник, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко провел свое первое оперативное совещание в правительстве Пензенской области. Он начал его с кадровых решений.

Председатель правительства Николай Симонов остался на своей должности.

Вице-губернатор Лариса Рябихина назначена его заместителем. Ей предстоит курировать вопросы спорта.

Вячеслав Космачев также остается зампредом. Его сферы - здравоохранение и социальная политика.

Виктор Кувайцев продолжит быть зампредом. К его функционалу добавлены нацпроекты и сфера ЖКХ.

У Олега Ягова, который также остается зампредом, сохраняется его сфера ответственности. Кроме того, ему предстоит организовывать взаимодействие со СМИ, внутреннюю политику и сотрудничество с правоохранительными органами.

Павел Маслов, назначенный зампредом в начале прошлой недели, возвращается на пост начальника управления внутренней политики.

Начальником управления пресс-службы губернатора назначен Андрей Попков.

«Если справитесь, назначу начальником управления информационного обеспечения», - сообщил Мельниченко Попкову.

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Гость||

А кто посажен?

Гость||

Другого мы не ждали.Продолжим стабильно смердеть.

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