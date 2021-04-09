В администрации Белинского района не комментируют слух о снятии главы

Вечером в четверг, 8 апреля, в мессенджерах прошла информация, что в Белинском районе на внеочередной сессии депутаты собрания представителей отстранили от должности Олега Денисова.

В сообщении также говорится, что и. о. руководителя администрации назначена Олеся Мягкова, которая была заместителем Олега Денисова и руководителем аппарата администрации.

Сама Олеся Мягкова не подтвердила и не опровергла сообщение, однако пообещала в ближайшее время опубликовать информацию на официальном сайте. По состоянию на 9:55 9 апреля там по-прежнему размещена фотография Олега Денисова как главы администрации Белинского района.

Сам Денисов 8 апреля разместил на своей странице в Facebook несколько постов о деятельности в последние дни.

Так, 7-го числа он провел собрание с жителями села Поим, пострадавшими от града летом прошлого года, и разъяснил порядок получения компенсации.

8 апреля он проверил ход строительства детского сада в Белинском.

Олег Денисов был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Белинского района в феврале. На этот пост он перешел с должности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству.

25 марта прошел конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района. Депутаты собрания представителей единогласно решили назначить Олега Денисова на эту должность.