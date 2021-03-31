Совфед досрочно прекратит сенаторские полномочия Мельниченко

31.03.2021 | 09:08

В среду, 31 марта, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«На заседании 31 марта будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена палаты Мельниченко с 26 марта в соответствии с указом президента [о назначении врио губернатора Пензенской области]», - цитирует ТАСС его слова.

26 марта Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Это произошло в связи с тем, что 23 марта глава государства уволил предыдущего губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств в медицинские учреждения региона. 22 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.