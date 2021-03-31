Политика

Совфед досрочно прекратит сенаторские полномочия Мельниченко

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В среду, 31 марта, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«На заседании 31 марта будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена палаты Мельниченко с 26 марта в соответствии с указом президента [о назначении врио губернатора Пензенской области]», - цитирует ТАСС его слова.

26 марта Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Это произошло в связи с тем, что 23 марта глава государства уволил предыдущего губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств в медицинские учреждения региона. 22 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Ивана тудой.Рокировочка.Он там недалеко нонче.

Гость||

А "мама" инвалидная вернётся к детям в Богословку?

Гость||

За что это его?

Гость||

А что делать, слепила из того что было, ну нету под рукой другого материала, только старый пластилин, оконная замазка , скотч ...

Гость||

Мда, простыми словами если, то его перевели с должности со значительным понижением.

Гость||

Гость писал(a):

За что это его?
А если случиться чудо и у них не получиться включить административный ресурс и его не изберут ,тогда его куда? В Совет его уже не вернут.

Гость||

Не, ну судя по настрою, телодвижениям есть желание сдвинуть камень-валун с мёртвой точки, до него никто и не пытался. По крайней мере попытки уже начались ..

Гость||

Попитка-не питка, правда, Лаврентий?

Имя: Гость
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