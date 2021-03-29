Никишин остался на посту министра здравоохранения, но лишился замов

29.03.2021 | 09:14

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин остается на своем посту. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко. Оно было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 29 марта.

Единственным заместителем министра пока остается Марина Воробьева.

«Два заместителя (Оксана Чижова и Максим Кузьмичев. - Прим. ред.) выпали, в течение недели предложить кадровые решения», - поручил Мельниченко Никишину.

Ранее стало известно, что свой пост сохранил председатель правительства Николай Симонов и несколько его заместителей.