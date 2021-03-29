Политика

Никишин остался на посту министра здравоохранения, но лишился замов

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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин остается на своем посту. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко. Оно было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 29 марта.

Единственным заместителем министра пока остается Марина Воробьева.

«Два заместителя (Оксана Чижова и Максим Кузьмичев. - Прим. ред.) выпали, в течение недели предложить кадровые решения», - поручил Мельниченко Никишину.

Ранее стало известно, что свой пост сохранил председатель правительства Николай Симонов и несколько его заместителей.

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Гость||

Отличное начало!

Гость||

Хоть Чижову выгнали ! Хоть что то.

Гость||

Все бездельники и неумехи остались, очень жаль!

Гость||

Ты про себя что-ли

Гость||

Никишин герой края Пензенского,он первый ужалился вакциной от ковида,призывая пензяков последовать его примеру.

Гость||

Ужалился он, брехня

Гость||

Понятно, во всем и везде замы виноваты!

Гость||

Статистика по ковиду мало похожа на правду! Особенно, когда в одной семье у одного ковид, у другого вирусное воспаление лёгких, а у третьего нет ничего! И все в одном вагоне!

Имя: Гость
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