Воронкову пригрозили увольнением с поста министра образования

Министр образования Пензенской области Александр Воронков может лишиться своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 29 марта.
«Александр Воронков остается, но со следующей недели мы поедем в районы. Будем общаться с педагогической общественностью. Если вы их не устраиваете, мы вас выгоняем», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.
Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Это за что же?Он так хорошо всегда властьимущих облизывал.