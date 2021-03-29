Политика

Воронкову пригрозили увольнением с поста министра образования

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков может лишиться своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 29 марта.

«Александр Воронков остается, но со следующей недели мы поедем в районы. Будем общаться с педагогической общественностью. Если вы их не устраиваете, мы вас выгоняем», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин.

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Гость||

Это за что же?Он так хорошо всегда властьимущих облизывал.

Гость||

Останется, припугнули

Гость||

В бессоновку Оля и Лариса и Володя тоже что нибудь скажут про Воронкова?

Гость||

А почему только в районы? В Пензе все хорошо с образованием?

Гость||

А остальных оставите что ли

Гость||

Всех детей посадил на репетиторов. В школах вообще учить перестали. Гнать его поганой метлой. Давно пора.

Гость||

К выборам готовится уже возомнил губернатором себя. Хочет губернаторить. Электорат к себе тянет пенсионеров в совет к себе теперь учителя это самое главное на выборах они умеют делать выборы во время голосовалок специалисты одним словом.

Гость||

на взгляд обывателя, Воронков очень увлеченный, порядочный и образованный человек, как никто соответствующий своей должности.

Гость||

Мне кажется Воронков и Никишин-самые хорошие дядьки! У них глаза добрые!

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе все хорошо с образованием?
наивные чукотские выборы на носу 5 месяцев раскачиваться нет времени электорат нужен а вы образование каникулы уже через 2 месяца.

Ты прикинь как учителя за уважают временного когда он после встреч с ними уволит Воронкова. Все голосовалки сделаны считай как и для Вани 86%-76%

Гость||

Гость писал(a):

теперь учителя это самое главное на выборах они умеют делать выборы во время голосовалок специалисты одним словом.

Да ну...отнюдь, на выборах не только учителя, а результат делают сердобольные бабушки 60+ Надо запретить голосовать после 60. Пусть молодежь решает как ей жить. Пенсионеры свое отработали.

Гость||

Гость писал(a):

сердобольные бабушки 60+
так он к себе в совет таких уже позвал.

Гость||

Гость писал(a):

Все голосовалки сделаны считай как и для Вани 86%-76%

Бессоновка останется лидером непревзойденным.

Гость||

Вся опора на голосовалках на стареньких и учителей временный знает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министр образования Пензенской области Александр Воронков
penzainform.ru писал(a):
Министр образования Пензенской области Александр Воронков
penzainform.ru писал(a):
Министр образования Пензенской области Александр Воронков
досвиданья

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Имя: Гость
Комментарий:

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