Воронкову пригрозили увольнением с поста министра образования

29.03.2021 | 09:19

Министр образования Пензенской области Александр Воронков может лишиться своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 29 марта.

«Александр Воронков остается, но со следующей недели мы поедем в районы. Будем общаться с педагогической общественностью. Если вы их не устраиваете, мы вас выгоняем», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин.