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Политика

Врио губернатора подписал постановление об отставке правительства

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В воскресенье, 28 марта, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке регионального правительства.

Согласно документу, свои полномочия правительство будет исполнять до формирования нового состава.

О том, что кабинет министров, председатель и зампреды уходят в отставку вслед за экс-главой региона Иваном Белозерцевым, стало известно 23 марта. Процедура предусмотрена Уставом Пензенской области.

Иван Белозерцев досрочно освобожден от занимаемого поста 23 марта. Экс-губернатора обвинили в получении взяток. В настоящее время он находится под стражей. Мера пресечения действует до 20 мая и может быть продлена.

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Гость||

Главное обратно их не берите. Этих членов правительства

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