Врио губернатора подписал постановление об отставке правительства

28.03.2021 | 17:44

В воскресенье, 28 марта, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке регионального правительства.

Согласно документу, свои полномочия правительство будет исполнять до формирования нового состава.

О том, что кабинет министров, председатель и зампреды уходят в отставку вслед за экс-главой региона Иваном Белозерцевым, стало известно 23 марта. Процедура предусмотрена Уставом Пензенской области.

Иван Белозерцев досрочно освобожден от занимаемого поста 23 марта. Экс-губернатора обвинили в получении взяток. В настоящее время он находится под стражей. Мера пресечения действует до 20 мая и может быть продлена.