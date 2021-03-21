Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|15:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Политика

Дина Черемушкина: Правительство области работает в штатном режиме

Печать

В воскресенье, 21 марта, в 13:44 пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина опубликовала на своей странице в телеграм-канале информацию о действиях органа исполнительной власти региона.

«Правительство Пензенской области работает в штатном режиме в соответствии с Уставом Пензенской области. Об изменениях в деятельности органов государственной власти будем оперативно сообщать», - написала она.

Ранее Дина Черемушкина пояснила, что пресс-служба не располагает данными о действиях силовых структур и не комментирует информацию об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Такие сведения появились в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах, а затем в федеральных СМИ. Их официально подтвердил Следственный Комитет РФ.

Ивану Белозерцеву инкриминируется получение взяток на сумму свыше 31 млн рублей. В отношении него, а также ряда других лиц возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Поляну накрыли?

Гость||

Карьере Дины пришел каюк, гы-гы-гы

Гость||

Гость писал(a):

Карьере Дины пришел каюк, гы-гы-гы
А кто же её будет катать на моцике?

Гость||

Гость писал(a):

и незарегистрированное оружие.
Гость писал(a):
он не только коррупционер, но и дебил...
так и есть

Гость||

Чистит файлы и сжигает документы. На все дали 4 часа, дальше обыски.

Гость||

Работает в штатном режиме-то есть как всегда не работает??Ну это не новость а обыденность.

Гость||

Гость писал(a):

В ходе обысков у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено 420 млн. рублей
Мелко плавает, у главы Серпуховского района Александра Шестуна тогда изъяли 10 миллиардов рублей...

Гость||

Граждане, всю имеющуюся у вас информацию по нарушениям законодательства РФ областной администрацией Пензенской области сообщайте по телефону доверия СК РФ 8(800)100-12-60.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В ходе обысков у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено 420 млн. рублей
Мелко плавает, у главы Серпуховского района Александра Шестуна тогда изъяли 10 миллиардов рублей...
Еще найдут.

Гость||

Ковид вместе с режимом боевой готовности уедет на Кремлёвский централ. Вот так пенза победила ковид

Гость||

Гость писал(a):

Граждане, всю имеющуюся у вас информацию по нарушениям законодательства РФ областной администрацией Пензенской области сообщайте по телефону доверия СК РФ 8(800)100-12-60.
Там занято!

Гость||

Как работает в штатном режиме? Сегодня же выходной!))))

Гость||

в штатном режиме прячут на шакаленое )))

Гость||

Гость писал(a):

Как работает в штатном режиме? Сегодня же выходной!))))
ХА-ХА Это единственный день, когда они трудятся максимально эффективно.

Гость||

Дина сама то вещи собрала ?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте