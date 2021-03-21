Дина Черемушкина: Правительство области работает в штатном режиме

21.03.2021 | 14:04

В воскресенье, 21 марта, в 13:44 пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина опубликовала на своей странице в телеграм-канале информацию о действиях органа исполнительной власти региона.

«Правительство Пензенской области работает в штатном режиме в соответствии с Уставом Пензенской области. Об изменениях в деятельности органов государственной власти будем оперативно сообщать», - написала она.

Ранее Дина Черемушкина пояснила, что пресс-служба не располагает данными о действиях силовых структур и не комментирует информацию об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Такие сведения появились в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах, а затем в федеральных СМИ. Их официально подтвердил Следственный Комитет РФ.

Ивану Белозерцеву инкриминируется получение взяток на сумму свыше 31 млн рублей. В отношении него, а также ряда других лиц возбуждено уголовное дело.