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Политика

В Башмаковском районе уволены руководители ревизионных комиссий

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Во всех 11 муниципальных образованиях Башмаковского района прокуратура выявила незаконные назначения на должности председателей ревизионных комиссий и их заместителей.

Выяснилось, что при отборе кандидатов на эти должности претенденты не представляли декларации о доходах и имуществе как своих, так и супругов и несовершеннолетних детей. Не было у них и документов, подтверждающих наличие специального образования и опыта работы в сфере аудита, экономики, финансов, юриспруденции.

Депутаты из комитетов местного самоуправления даже не выясняли вопрос о наличии у таких кандидатов судимости.

Более того, в ходе проверки установлено, что некоторые претенденты в нарушение законодательства уже занимались другой оплачиваемой работой.

«Нарушения выявлены при утверждении составов всех ревизионных комиссий Башмаковского района. В связи с этим прокурор внес 11 представлений. Приняты решения о досрочном прекращении полномочий председателей ревизионных комиссий и их заместителей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Башмаки вообще всё перепутали.

Имя: Гость
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