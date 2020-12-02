В Башмаковском районе уволены руководители ревизионных комиссий

Во всех 11 муниципальных образованиях Башмаковского района прокуратура выявила незаконные назначения на должности председателей ревизионных комиссий и их заместителей.
Выяснилось, что при отборе кандидатов на эти должности претенденты не представляли декларации о доходах и имуществе как своих, так и супругов и несовершеннолетних детей. Не было у них и документов, подтверждающих наличие специального образования и опыта работы в сфере аудита, экономики, финансов, юриспруденции.
Депутаты из комитетов местного самоуправления даже не выясняли вопрос о наличии у таких кандидатов судимости.
Более того, в ходе проверки установлено, что некоторые претенденты в нарушение законодательства уже занимались другой оплачиваемой работой.
«Нарушения выявлены при утверждении составов всех ревизионных комиссий Башмаковского района. В связи с этим прокурор внес 11 представлений. Приняты решения о досрочном прекращении полномочий председателей ревизионных комиссий и их заместителей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Башмаки вообще всё перепутали.