В Колышлейском районе назначен глава администрации

Во вторник, 10 ноября, на 50-й сессии Собрания представителей Колышлейского района четвертого созыва был выбран глава администрации муниципального образования. Им стал Вильдан Узбеков.
13 депутатов единодушно проголосовали за него по итогам конкурса на замещение должности руководителя органа местного самоуправления.
Вильдан Узбеков назначен по контракту на срок полномочий cобрания.
«Вильдан Узбеков пообещал приложить все свои силы и опыт для решения проблемных вопросов населения и дальнейшего социально-экономического развития района на благо колышлейцев и области», - сообщается на сайте администрации района.
С 21 октября Узбеков был и. о. главы колышлейской администрации, а до этого занимал должность руководителя аппарата администрации города Заречного.
Ранее Колышлейским районом руководил Александр Спирягин. Он досрочно покинул свой пост в августе после визита губернатора Ивана Белозерцева.
