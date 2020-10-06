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Политика

Негативных отзывов о губернаторе стало больше, чем позитивных

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Во вторник, 5 октября, Центр политической конъюнктуры России в очередной раз опубликовал результаты анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, «МирТесен», а также на YouTube.

Эксперты изучили отзывы пользователей за сентябрь. Именно на этот месяц пришелся единый день голосования во многих субъектах федерации, в том числе и в Пензенской области.

В целом по числу упоминаний в соцсетях за первые 30 дней осени Иван Белозерцев занял 29-е место из 85, улучшив показатель на 12 пунктов. Его имя фигурировало в постах и комментариях 10 159 раз. Однако отрицательных отзывов оказалось больше, чем положительных.

По количеству позитивных сообщений он занял 37-ю позицию с результатом 7,29% (в августе была 9-я с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал глава Республики Мордовии Владимир Волков (18,13%), на последнем месте - Денис Буцаев, 22 сентября назначенный врио губернатора Белгородской области (1,13%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 24-й строчке с результатом 7,80% (в августе была 43-я, в июле - 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил руководитель Республики Хакасии Валентин Коновалов (19,72%%), на последнем месте - губернатор Тверской области Игорь Руденя (1,71%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

Уберите дырявого коня с центра города.

Губернатор обещал рассмотреть это вопрос,но вероятно победили те,кто целенапрвленно уничтожает культурный код детей РОССИИ!!!

Гость||

Элементарно, перед выборами сидели комменты чистили, сами себе благодарности писали. А, теперь нафига? Новый срок в кармане, вот ПРАВДА и полезла на свет белый!

Гость||

Не понятно, если негативных больше чем положительных, как он мог победить? Или все голосовали за разруху ???

Гость||

Негативные отзывы пишут одни и тежи дебилы,которым и кентавр не такой и цвет подвесного моста не тот,и церкви мешают и дороги плохие.А хотят чтобы деньги бюджетные не на город тратились ,а им лично отдали. То им цирк подавай то трамвайчики.А сами они в новый отстроенный цирк пойдут? Или будут комментировать с дивана?

Гость||

Гость писал(a):

Негативные отзывы пишут одни и тежи дебилы,которым и кентавр не такой и цвет подвесного моста не тот,и церкви мешают и дороги плохие.А хотят чтобы деньги бюджетные не на город тратились ,а им лично отдали. То им цирк подавай то трамвайчики.А сами они в новый отстроенный цирк пойдут? Или будут комментировать с дивана?
Послушай, если ничего не понимаешь в сметах на то или иное строительство, в части завышения цен и откатов, то заткни свой рот, патриот.

Гость||

Гость писал(a):

Негативные отзывы пишут одни и тежи дебилы,
Это точно!

Гость||

Гость писал(a):

Уберите дырявого коня с центра города.
Ты достал уже со своим конем.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.10.2020 10:29|

Элементарно, перед выборами сидели комменты чистили, сами себе благодарности писали. А, теперь нафига? Новый срок в кармане, вот ПРАВДА и полезла на свет белый!

Согласна

Гость||

Гость писал(a):

Элементарно, перед выборами сидели комменты чистили, сами себе благодарности писали. А, теперь нафига? Новый срок в кармане, вот ПРАВДА и полезла на свет белый!
Естественно и как все провернули,так этим ботам перестали платить ,и все вернулось на круги своя,и обоснованная критика ,и очень низкий реальный рейтинг.

Гость||

А что вы хотите? Чтобы ботам платили дальше? Как-нибудь переживёт...

Гость||

Иван Александрович, примите уже хоть какие-то меры по ситуации с короной, оградите по возможности хотя бы детей, ограничьте посещения садиков для тех, кто может не водить, введите удалённую работу, там где возможно, мы на Вас надеемся! Мы не хотим потом снова все сразу полностью на карантин уходить и лишаться работы!

Гость||

Наихудший не гебернатор а руководитель за всю историю пензы

Гость||

конечно губернатор слабый и некудышный.

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцева долой!

Он не при чем. Им рулит кодла воровская.

Да, жулья там хватает, а Белозерцев лишь мальчик для битья, за это ему и платят.

похоже модератор не успевает чистить

Гость||

Должность обязывает быть обгаженным. Кого не поставь всё равно тоже самое будет. Только не завидная сия должность, совесть всё-равно добьёт под конец жизни всех. Честный ты или таковым себя считаешь, всё-равно все черви земные по своим поступкам получат.

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Имя: Гость
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