Негативных отзывов о губернаторе стало больше, чем позитивных

06.10.2020 | 09:58

Во вторник, 5 октября, Центр политической конъюнктуры России в очередной раз опубликовал результаты анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, «МирТесен», а также на YouTube.

Эксперты изучили отзывы пользователей за сентябрь. Именно на этот месяц пришелся единый день голосования во многих субъектах федерации, в том числе и в Пензенской области.

В целом по числу упоминаний в соцсетях за первые 30 дней осени Иван Белозерцев занял 29-е место из 85, улучшив показатель на 12 пунктов. Его имя фигурировало в постах и комментариях 10 159 раз. Однако отрицательных отзывов оказалось больше, чем положительных.

По количеству позитивных сообщений он занял 37-ю позицию с результатом 7,29% (в августе была 9-я с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал глава Республики Мордовии Владимир Волков (18,13%), на последнем месте - Денис Буцаев, 22 сентября назначенный врио губернатора Белгородской области (1,13%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 24-й строчке с результатом 7,80% (в августе была 43-я, в июле - 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил руководитель Республики Хакасии Валентин Коновалов (19,72%%), на последнем месте - губернатор Тверской области Игорь Руденя (1,71%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.