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Политика

Иван Белозерцев отмечает 62-й день рождения

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Во вторник, 15 сентября, свой 62-й день рождения отмечает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина и Гуманитарную академию ВС.

В Вооруженных Силах Российской Федерации прослужил около 30 лет. Прошел путь от командира танкового взвода до заместителя военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.

Был депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов. В 2005 и 2009 году избирался главой города Пензы.

С августа 2008 по май 2011 года возглавлял пензенскую региональную общественную приемную В. В. Путина, затем был секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

С октября 2012 года - председатель Законодательного собрания Пензенской области.

25 мая 2015 года указом президента Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября 2015 года избран губернатором Пензенской области на срок полномочий 5 лет. 13 сентября 2020 года вновь победил на выборах, набрав почти 80% голосов.

Белозерцев женат, имеет двоих взрослых сыновей, троих внуков. О личной жизни нередко рассказывает в социальных сетях. На видеозаписях он моет крышу, чистит снег, пьет чай с внуком, ловит рыбу, ест яблоки и готовит макароны по-флотски.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С днюхой нового -старого губернатора! Здоровья и успехов в труде на благо губернии!

Гость||

А народу проставиться по поводу днюхи и выигрыша , где «поляна»? Выкатить бочки-столы или только «обеспечивающим» накроет ?

Гость||

Ощущение что к техники не допускали, большая часть это военкомат, я это за службу не считаю

Гость||

В 65 на пенсию 3 года порулит.

Гость||

Гость писал(a):

В 65 на пенсию 3 года порулит.
Все случится намного раньше.

Гость||

Я не могу слушать его речь.манера разговора раздражает.

Гость||

Выглядит неплохо для 62 лет. МОЛОДЕЦ.

Гость||

Гость писал(a):

Выглядит неплохо для 62 лет. МОЛОДЕЦ.
Конечно, тяжелее хрена ничего не поднимал

Гость||

Гость|15.09.2020 09:27|

Я не могу слушать его речь.манера разговора раздражает.

Срать на тебя и твоё раздражение

Гость||

Гость писал(a):

Я не могу слушать его речь.манера разговора раздражает.
Не то слово....

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2020 09:27|

Я не могу слушать его речь.манера разговора раздражает.

Срать на тебя и твоё раздражение

И то, что Вы срёте на других

Гость||

От макарон по флотски ещё не так засрёшь...

Гость||

Гость писал(a):

Срать на тебя и твоё раздражение
В лицо скажешь,падаль?

Гость||

Это губер поди усрался от "ЧЕСТНЫХ" выборов.

Гость||

Гость писал(a):

Я не могу слушать его речь.манера разговора раздражает.

Срать на тебя и твоё раздражение

Не позорьте себя.... даже когда вас не видят воочию...

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