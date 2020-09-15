Иван Белозерцев отмечает 62-й день рождения

15.09.2020 | 08:49

Во вторник, 15 сентября, свой 62-й день рождения отмечает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина и Гуманитарную академию ВС.

В Вооруженных Силах Российской Федерации прослужил около 30 лет. Прошел путь от командира танкового взвода до заместителя военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.

Был депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов. В 2005 и 2009 году избирался главой города Пензы.

С августа 2008 по май 2011 года возглавлял пензенскую региональную общественную приемную В. В. Путина, затем был секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

С октября 2012 года - председатель Законодательного собрания Пензенской области.

25 мая 2015 года указом президента Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября 2015 года избран губернатором Пензенской области на срок полномочий 5 лет. 13 сентября 2020 года вновь победил на выборах, набрав почти 80% голосов.

Белозерцев женат, имеет двоих взрослых сыновей, троих внуков. О личной жизни нередко рассказывает в социальных сетях. На видеозаписях он моет крышу, чистит снег, пьет чай с внуком, ловит рыбу, ест яблоки и готовит макароны по-флотски.