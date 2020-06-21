«Хейтеры скажут, что ненастоящая»: губернатор показал свой улов

21.06.2020 | 11:09

В воскресенье, 21 июня, губернатор Иван Белозерцев показал подписчикам в соцсетях свой улов. Он опубликовал фото и загрузил в сторис видео, на котором радуется пойманной рыбе.

«Хейтеры скажут, что ненастоящая. Порыбачил в субботу после работы. Удача рыбака не прошла мимо!» - так глава региона подписал свой пост. «Классная! Карп! Супер!» - говорит он на записи.

Похожую публикацию Иван Белозерцев делал в августе прошлого года. Тогда ему тоже удалось поймать крупную рыбу.

«Более 5 лет не ездил на рыбалку, а сегодня собрался, выбрался порыбачить и повезло! Всем хороших выходных и удачи!» - написал в тот день губернатор.