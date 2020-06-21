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Общество

«Хейтеры скажут, что ненастоящая»: губернатор показал свой улов

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В воскресенье, 21 июня, губернатор Иван Белозерцев показал подписчикам в соцсетях свой улов. Он опубликовал фото и загрузил в сторис видео, на котором радуется пойманной рыбе.

«Хейтеры скажут, что ненастоящая. Порыбачил в субботу после работы. Удача рыбака не прошла мимо!» - так глава региона подписал свой пост. «Классная! Карп! Супер!» - говорит он на записи.

Похожую публикацию Иван Белозерцев делал в августе прошлого года. Тогда ему тоже удалось поймать крупную рыбу.

«Более 5 лет не ездил на рыбалку, а сегодня собрался, выбрался порыбачить и повезло! Всем хороших выходных и удачи!» - написал в тот день губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

А что Я ем? Я ем карпёнка!

Простую русскую еду,

Её ловлю в своём пруду...

Гость||

Молодец ! Завидую белой завистью! У хорошего рыбака всегда хороший улов!

Гость||

А почему масочный режим нарушил? И перчаток нет! Протокол будет составлен?

Гость||

Почему он не на самоизоляции?

Гость||

Предвыборная кампания началась. Путин свой кабинет показывает.Этот рыбу.Кому это интересно?У народа пробдлем и забот вагон

Гость||

Гость писал(a):

«Хейтеры скажут, что ненастоящая»: губернатор показал свой
Хейтеры скажут, что губернатор НЕНАСТОЯЩИЙ.

Гость||

Гость писал(a):

Предвыборная кампания началась. Путин свой кабинет показывает.Этот рыбу.Кому это интересно?У народа пробдлем и забот вагон
Долой их! Надоели!

Гость||

А слабо бордюр на живца?

Гость||

Гость писал(a):

Долой их! Надоели!
в топку вместе с констетуцией

Имя: Гость
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