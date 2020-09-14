Сетевое издание|18+|Понедельник|14 сен 2020|06:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

В Пензенской области обработали более 95% бюллетеней

Печать

В Пензенской области продолжается обработка бюллетеней после выборов губернатора и довыборов в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

К утру 14 сентября подсчитали 95,4% голосов.

По данным регионального избиркома на 4:53, за действующего губернатора Ивана Белозерцева («Единая Россия») проголосовали 79,22% избирателей (415 193 человека), за Олега Шаляпина (КПРФ) - 8,22% (43 084 человека), за Александра Васильева (ЛДПР) - 5,40% (28 316 человек), за Анну Очкину («Справедливая Россия») - 4,41% (23 113 голосов), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) - 1,45% (7 600 голосов).

На довыборах в Госдуму Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 133 087 голосов, Александр Трутнев (КПРФ) - 27 032, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 15 838, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 15 363, Фатима Хугаева («Коммунисты России») - 9007, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 8 938.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

не верю в такой отрыв

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте