В Пензенской области обработали более 95% бюллетеней

14.09.2020 | 06:07

В Пензенской области продолжается обработка бюллетеней после выборов губернатора и довыборов в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

К утру 14 сентября подсчитали 95,4% голосов.

По данным регионального избиркома на 4:53, за действующего губернатора Ивана Белозерцева («Единая Россия») проголосовали 79,22% избирателей (415 193 человека), за Олега Шаляпина (КПРФ) - 8,22% (43 084 человека), за Александра Васильева (ЛДПР) - 5,40% (28 316 человек), за Анну Очкину («Справедливая Россия») - 4,41% (23 113 голосов), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) - 1,45% (7 600 голосов).

На довыборах в Госдуму Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 133 087 голосов, Александр Трутнев (КПРФ) - 27 032, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 15 838, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 15 363, Фатима Хугаева («Коммунисты России») - 9007, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 8 938.