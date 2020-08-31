К дню голосования участки обеспечат антисептиком, перчатками и масками

31.08.2020 | 09:59

В единый день голосования, который пройдет в Пензенской области 13 сентября, на избирательных участках будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность. Об этом шла речь на совещании в правительстве региона в понедельник, 31 августа.

Планируется закупить антисептические средства для обработки рук, одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки.

Аналогичные меры принимались во время голосования за поправки в Конституцию РФ. Участки обрабатывались хлорсодержащими веществами и обеспечивались средствами индивидуальной защиты как для членов комиссии, так и для наблюдателей и избирателей. Всем посетителям измеряли температуру и протирали руки антисептиком, а паспорта члены комиссии рассматривали на расстоянии.

«13 сентября 2020 года в Пензенской области пройдут выборы губернатора Пензенской области, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований», - напомнили в пресс-службе правительства.

На минувшей неделе в регионе наблюдалось увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией, большинство из которых проживают в Пензе. 30 августа насчитывалось 8 057 случаев.

Несмотря на это, многие пензенцы перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты. Между тем в области до 10 сентября включительно действует режим повышенной готовности. Граждане старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.