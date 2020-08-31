Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:11
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Общество

К дню голосования участки обеспечат антисептиком, перчатками и масками

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В единый день голосования, который пройдет в Пензенской области 13 сентября, на избирательных участках будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность. Об этом шла речь на совещании в правительстве региона в понедельник, 31 августа.

Планируется закупить антисептические средства для обработки рук, одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки.

Аналогичные меры принимались во время голосования за поправки в Конституцию РФ. Участки обрабатывались хлорсодержащими веществами и обеспечивались средствами индивидуальной защиты как для членов комиссии, так и для наблюдателей и избирателей. Всем посетителям измеряли температуру и протирали руки антисептиком, а паспорта члены комиссии рассматривали на расстоянии.

«13 сентября 2020 года в Пензенской области пройдут выборы губернатора Пензенской области, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований», - напомнили в пресс-службе правительства.

На минувшей неделе в регионе наблюдалось увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией, большинство из которых проживают в Пензе. 30 августа насчитывалось 8 057 случаев.

Несмотря на это, многие пензенцы перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты. Между тем в области до 10 сентября включительно действует режим повышенной готовности. Граждане старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И презервативами.

Гость||

100 автобусов повезут на голосование, собирая людей от остановок с подогревом, Набережной с речных трамвайчиков, Цирка, Планетария....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Граждане старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции.
Граждане этой категории уже полгода не могут полноценно получать медицинскую помощь по своим заболеваниям. Медики их ждут только с ковид-19, и никак иначе.

Гость||

А главное это обеспечение на целых 5 лет лапшой заушной !)))

Гость||

Так и не построили крематорий. ..а обещали...

Имя: Гость
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