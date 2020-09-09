В дни голосования в пензенских школах отменят занятия

09.09.2020 | 10:25

В Пензенской области в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, в связи с голосованием отменят уроки в школах.

Администрация образовательных учреждений, где будут располагаться избирательные участки, последует рекомендациям ЦИК и организует дни здоровья на свежем воздухе.

В настоящий момент на избирательных участках идут последние приготовления к проведению выборов. Свою позицию жители региона смогут выразить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября.

На всех участках будут соблюдать меры безопасности: потоки избирателей разведут, всем предоставят средства индивидуальной защиты, на входе измерят температуру, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что в регионе свои двери откроют 1 085 избирательных участков.