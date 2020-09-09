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Общество

В дни голосования в пензенских школах отменят занятия

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В Пензенской области в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, в связи с голосованием отменят уроки в школах.

Администрация образовательных учреждений, где будут располагаться избирательные участки, последует рекомендациям ЦИК и организует дни здоровья на свежем воздухе.

В настоящий момент на избирательных участках идут последние приготовления к проведению выборов. Свою позицию жители региона смогут выразить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября.

На всех участках будут соблюдать меры безопасности: потоки избирателей разведут, всем предоставят средства индивидуальной защиты, на входе измерят температуру, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что в регионе свои двери откроют 1 085 избирательных участков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а короновирус отменят????

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2020 10:38|

а короновирус отменят????

А как же)

Гость||

уроки отменили, а концерты сделали

Гость||

А посте голосования школы ночью будете отмывать ?

Гость||

Бедные дети.

Гость||

Вредители одни кругом! Занятий нет у детей, бюллетени три дня будут тасовать, как им надо, посчитают голоса за кого следует, да ещё и заразу по школам растащат! Тьфу, город глупов с соответствующим руководством, кошмар!

Имя: Гость
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