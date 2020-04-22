Губернатор рассказал подписчикам, как начинается его рабочий день

22.04.2020 | 08:23

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам в соцсетях, с чего начинается его рабочий день в период пандемии коронавируса. Посты были опубликованы на официальных страницах главы региона в среду, 22 апреля.

«Каждое утро вот уже месяц начинаю приблизительно так. С доклада о ситуации в медицине: числе больных; их состоянии; разворачивании коек и подведении к ним кислорода; наличии лекарств в больницах и средствах защиты для медиков. Сегодня эти вопросы самые главные, потому что нет ничего важнее жизни и здоровья людей», - говорится в публикации.

Текст сопровожден хештегами #стопкоронавирус, #Пенза, #здоровьевприоритете, #оперативнаяситуация и #вместесможем.

Данные по коронавирусу в Пензенской области на среду, 22 апреля, пока не обнародованы. Накануне заболевших было 180. За весь период распространения вируса в регионе умерли пять человек, выздоровели 13.