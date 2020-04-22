Политика

Губернатор рассказал подписчикам, как начинается его рабочий день

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам в соцсетях, с чего начинается его рабочий день в период пандемии коронавируса. Посты были опубликованы на официальных страницах главы региона в среду, 22 апреля.

«Каждое утро вот уже месяц начинаю приблизительно так. С доклада о ситуации в медицине: числе больных; их состоянии; разворачивании коек и подведении к ним кислорода; наличии лекарств в больницах и средствах защиты для медиков. Сегодня эти вопросы самые главные, потому что нет ничего важнее жизни и здоровья людей», - говорится в публикации.

Текст сопровожден хештегами #стопкоронавирус, #Пенза, #здоровьевприоритете, #оперативнаяситуация и #вместесможем.

Данные по коронавирусу в Пензенской области на среду, 22 апреля, пока не обнародованы. Накануне заболевших было 180. За весь период распространения вируса в регионе умерли пять человек, выздоровели 13.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

Вчера выздоровевших было 13 сегодня опять 9???

Гость||

Работать надо, а не рассказывать, что Ты работаешь. Не справляешься? УХОДИ.

Гость||

потому что нет ничего важнее жизни и здоровья людей», - говорится в публикации.

Достатка людей забыли дополнить. Будут деньги будет жизнь и здоровье это при Единоросах. А в СССР да, жизнь и здоровье.

Гость||

Иван Александрович, Вы как частый гость в Пензенском артинституте должны знать, что там происходит и как обстоят дела на самом деле.С нетерпением ждём ответа вашей администрации или командования артинститута.

Гость||

Хочу в рай, в СССР!

Гость||

Всё Вам не так и не эдак. Вы можете спать до обеда в самоизоляции,а глубокоуважаемый И.А.Белозерцев с рассвета,аки птичка ранняя,весь вделах и заботах.Всё по людски и по человечески объясняет Вам,как соблюдать режим самоизоляции. Никого не хватают на улицах и не тащат в тюрьму. Всё разъясняет неразумным. Все заботы о здоровье Вашем.

Гость||

А как заканчивается день?

Гость||

через полторы недельки уже поплывут белые речные трамвайчики по Суре?

Гость||

Где обещанные маски и антисептики?

Гость||

Гость писал(a):

А как заканчивается день?
Идёт мыть забор.

Гость||

Как там у Филатова, точно не помню....утром ем с черной икрой бутерброд, думаю, а как народ. Так как то.

Гость||

Скоро будет отчитываться перед президентом, как обстоять дела в регионе и куда пошли выделенные деньги, появилась такая строчка, что закупили 67 ИВЛ.а до этого была тишина.

Гость||

Люди, дорогие мои люди, пензенцы, здоровья вам всем сил и и прения, чтобы всё это пережить. Берегите себя свои семьи, своих родителей. Мы все выдержим.

Гость||

абсолютно НЕ интересно! лучше бы Помог людям, кто из за этой пандемии остался без Ничего!

Гость||

Гость писал(a):

Скоро будет отчитываться перед президентом,
Когда? Когда отчёт? Очень хочется посмотреть.

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Имя: Гость
Комментарий:

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