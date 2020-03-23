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Политика | Александр Утин покинул пост начальника управления ЖКХ

23.03.2020|18:12
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В кадровом составе мэрии Пензы вновь произошли изменения. Со своего поста ушел начальник управления ЖКХ Александр Утин.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон. Последний рабочий день Александра Александровича на данной должности был 18 марта», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что обязанности руководителя управления в настоящее время возложены на Виталия Кузькина, ранее являвшегося заместителем начальника.

6 марта мэрию покинул замглавы администрации Денис Леонтьев, курировавший сферу ЖКХ. Тогда же сообщалось, что Александр Утин до 18 марта находится в отпуске.

С приходом нового мэра Андрея Лузгина в руководящем аппарате произошли серьезные изменения. Так, первым заместителем главы вместо Сергея Волкова был назначен бывший руководитель администрации Сердобска Виталий Макаров. Он приступил к исполнению своих обязанностей 31 января.

Сам Сергей Волков с 29 января является замом по социальной политике и развитию местного самоуправления. Данный пост ранее занимал Владимир Попков, ставший директором городского центра занятости населения.

18 февраля мэр Андрей Лузгин представил подчиненным еще одного своего зама - Германа Дорофеева, он начал работать с муниципальным имуществом и предприятиями, курировать закупки.

Денис Леонтьев с 30 января стал отвечать за сферу ЖКХ вместо уволившегося Юрия Ильина, до этого он следил за экономикой и развитием предпринимательства.

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Гость|23.03.2020 18:23|

Главное вовремя свалить.

Сегодня по РЕН ТВ был большой репортаж из пензенской Зари. О красивых домах стрещинами,о губернаторе,что обещал и два года больше не появлялся там. О новом мэре. И новой "лапше науши".

Гость|23.03.2020 18:29|

Нормального человека,который имел справедливое мнение которое коренным образом не совпадал с губернаторским обязали покинуть пост,( сожрали). Не умел воровать,был честен. Где она справедливость надо спросить у Ивана? Если он против коррупции то он не в той телеге? Гришина тоже сожрали.

Гость|23.03.2020 18:35|

Утин грамотный, понимающий, готовый решать вопросы руководитель! Удачи ему!

Гость|23.03.2020 18:35|

А я не разглядемши, без очков то это не жизнь, прочитал, путин покинул свой пост. Думаю , всё, остались сиротами, куда нам теперь ..

Гость|23.03.2020 18:48|

Гость писал(a):

Сегодня по РЕН ТВ был большой репортаж из пензенской Зари.
Как передача называлась?

Гость|23.03.2020 19:07|

Гость писал(a):

Главное вовремя свалить.

Сегодня по РЕН ТВ был большой репортаж из пензенской Зари. О красивых домах стрещинами,о губернаторе,что обещал и два года больше не появлялся там. О новом мэре. И новой "лапше науши".

Белозерцев тонет.

Гость|23.03.2020 19:18|

Жовтяк Дорофееву мозги пудрит.

Имя: Гость
Комментарий:

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