23.03.2020 | 18:12

В кадровом составе мэрии Пензы вновь произошли изменения. Со своего поста ушел начальник управления ЖКХ Александр Утин.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон. Последний рабочий день Александра Александровича на данной должности был 18 марта», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что обязанности руководителя управления в настоящее время возложены на Виталия Кузькина, ранее являвшегося заместителем начальника.

6 марта мэрию покинул замглавы администрации Денис Леонтьев, курировавший сферу ЖКХ. Тогда же сообщалось, что Александр Утин до 18 марта находится в отпуске.

С приходом нового мэра Андрея Лузгина в руководящем аппарате произошли серьезные изменения. Так, первым заместителем главы вместо Сергея Волкова был назначен бывший руководитель администрации Сердобска Виталий Макаров. Он приступил к исполнению своих обязанностей 31 января.

Сам Сергей Волков с 29 января является замом по социальной политике и развитию местного самоуправления. Данный пост ранее занимал Владимир Попков, ставший директором городского центра занятости населения.

18 февраля мэр Андрей Лузгин представил подчиненным еще одного своего зама - Германа Дорофеева, он начал работать с муниципальным имуществом и предприятиями, курировать закупки.

Денис Леонтьев с 30 января стал отвечать за сферу ЖКХ вместо уволившегося Юрия Ильина, до этого он следил за экономикой и развитием предпринимательства.