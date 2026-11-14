Пензенцы смогут полюбоваться метеорным потоком Леониды

В ноябре у жителей Пензенской области есть шанс полюбоваться ежегодным астрономическим явлением - метеорным потоком Леониды, говорится на сайте starwalk.space.

Эти метеоры видны невооруженным глазом из любой точки Земли. Они двигаются со скоростью 71 км/с и оставляют за собой длинный хвост зелено-голубого цвета. Шлейф способен сохраняться до 5 и более минут.

В этом году метеорный поток ожидается с 9 по 22 ноября. Пик прогнозируется в ночь на 18-е число.

В 2026-м интенсивность потока будет невысокой. По словам специалистов, за час можно будет увидеть 10-15 метеоров.

Наблюдать за астрономическим явлением советуют после полуночи и до рассвета. Лучше всего делать это за городом, вдали от его огней.