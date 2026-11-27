Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Андрею Фишману представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей 2 аварийных домов в Пензе. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

Первый из них, на Ударной, 39 (Заводской район), признан аварийным в 2023 году, но расселение планируется только в 2033-м.

«Общежитие еще держится, серьезных обрушений пока что нет. Но если не поторопиться с расселением и не поддерживать состояние здания никак, то, возможно, произойдет обрушение какой-то части дома, как у общежития на Ударной, 35. Правда, там успели до этого момента расселить людей», - рассказывал 3 года назад один из жильцов.

У второго дома, на улице Межрайонной (Свинтрест), срок намечался на 2025-й, но его перенесли.

Оба строения непригодны для проживания, разрушающиеся конструкции представляют угрозу для людей. Проблема освещалась на федеральном телеканале.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), возбуждено уголовное дело. Глава СКР поручил Андрею Фишману доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для защиты прав граждан.