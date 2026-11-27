Житель Кузнецка понесет наказание за то, что по его вине случился пожар. Из-за неосторожного обращения мужчины с огнем были повреждены 3 автомобиля.

Это случилось 28 мая на улице Радищева в Кузнецке.

Общий ущерб от пожара составил около 500 000 рублей.

Суд признал кузнечанина виновным и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

«Дознаватель ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов Алексей Игнатьев провел тщательное расследование, собрал полную доказательственную базу и установил точный размер ущерба каждому потерпевшему», - сообщили в областном ГУ МЧС России.