Никольск после 16:00 погружается во тьму. Освещения нет как в частном секторе, так и в центре, пожаловалась в Сети местная жительница.

Фонари работают лишь на набережной, недавно благоустроенной.

По словам женщины, из-за темноты пожилые люди стараются не выходить из дома после 16:00, а детям страшно возвращаться из школы.

«В городе установлено более тысячи светильников. К сожалению, 20% из них вышло из строя», - рассказал на странице губернатора во «ВКонтакте» представитель администрации Никольского района.

Он пообещал, что специалисты будут поэтапно заменять неработающее оборудование. Сроки выполнения не указываются, но заявок много. Так, от частного сектора их 30.