В Пензе 72-летней пациентке с циститом помогли избавиться от болевого синдрома. Врачи областной больницы им. Н. Н. Бурденко провели малоинвазивную эндоскопическую манипуляцию по введению ботулотоксина.

Из-за недержания мочи пенсионерка вынуждена была постоянно ходить в памперсах (она мочилась каждые 15-20 минут). По ночам женщина просыпалась до 20 раз и принимала анальгетики из-за интенсивных болей в мочевом пузыре.

Пациентка долго лечилась. В частных клиниках ей вводили различные кустарные «коктейли» и медикаментозные препараты, но желаемого эффекта это не принесло.

Через сутки после ботулинотерапии боль была полностью купирована, периоды между мочеиспусканиями достигли 3 часов. Женщина перестала использовать памперсы, а по ночам теперь встает не более 5 раз.

В региональном минздраве пояснили, что ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам.

«В результате мышца (например, детрузор - стенка мочевого пузыря) временно расслабляется, перестает сокращаться хаотично. Это помогает мочевому пузырю лучше удерживать мочу, снижает частоту и силу внезапных позывов, уменьшает эпизоды недержания», - отметили в ведомстве.