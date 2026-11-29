Мошенники активно применяют искусственный интеллект для взлома аккаунтов. Распознать такую кибератаку можно по 9 признакам, которые раскрыл «Газете.Ru» бизнес-партнер по информационной безопасности «1С-Битрикс» Леонид Плетнев.
В их числе:
- коды входа или сброса пароля, пришедшие без запроса;
- сообщение об успешной смене пароля или номера телефона;
- покупки, которых никто не совершал;
- незнакомые устройства в активных сеансах;
- новые приложения на смартфоне;
- измененные настройки безопасности;
- включенная переадресация и удаленные письма;
- просьбы знакомых перевести деньги или прислать код;
- обращения к близким якобы от имени пользователя.
«ИИ не придумал принципиально новых способов взлома, но сделал многие привычные действия быстрее и дешевле. Злоумышленникам проще одновременно проверять множество целей и продолжать работу там, где нашлось слабое место», - прокомментировал Леонид Плетнев.
Точкой входа становятся роутеры, камеры, телевизоры, принтеры, умный дом. Риск повышается при использовании простых и широко известных паролей (admin, qwerty и т. п.).
Методы защиты классические: уникальный секретный код для каждого сервиса, менеджер паролей, многофакторная аутентификация, регулярное обновление версий ПО и отказ от удаленного управления. Нельзя забывать и о проверке просьб, получаемых якобы от родни, - для этого достаточно перезвонить.