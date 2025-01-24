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Из жизни

Зареченка ударила мужа стулом по голове и отняла ребенка

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Жительница Заречного может лишиться свободы после спора с бывшим мужем из-за общего ребенка.

42-летняя женщина пришла домой к экс-супругу, чтобы забрать малыша, но отец отказал, и начался скандал.

В разгар конфликта гостья схватила деревянный стул и ударила им мужчину по голове. Потом она вместе с ребенком ушла к себе.

43-летний зареченец решил наказать бывшую жену и обратился в правоохранительные органы. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

«Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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