Жительницу Заречного, ослепленную солнцем, оштрафовали на 5 000 рублей

Зареченский городской суд оштрафовал 19-летнюю жительницу закрытого города, не заметившую другую машину перед своей.
Из-за того что девушка въехала в автомобиль, пассажир, который в нем находился, пострадал. Его здоровью был причинен легкий вред.
Сотрудники ДПС вынесли в отношении зареченки 3 постановления: за несоблюдение дистанции, отсутствие страхового полиса и знака «Начинающий водитель». Кроме того, на нее возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).
Девушка признала вину и заявила, что ее ослепило солнце. Вред пострадавшему она возместила.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
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