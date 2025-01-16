Жительницу Заречного, ослепленную солнцем, оштрафовали на 5 000 рублей

16.01.2025 | 19:37

Зареченский городской суд оштрафовал 19-летнюю жительницу закрытого города, не заметившую другую машину перед своей.

Из-за того что девушка въехала в автомобиль, пассажир, который в нем находился, пострадал. Его здоровью был причинен легкий вред.

Сотрудники ДПС вынесли в отношении зареченки 3 постановления: за несоблюдение дистанции, отсутствие страхового полиса и знака «Начинающий водитель». Кроме того, на нее возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Девушка признала вину и заявила, что ее ослепило солнце. Вред пострадавшему она возместила.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.