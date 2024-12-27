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Из жизни

В пензенских учреждениях не позаботились об удобстве инвалидов

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В Пензе проверили социальные учреждения, где нарушались права людей с ограниченными возможностями. Это Дом народного творчества, областная библиотека для детей и юношества и агропромышленный колледж.

«Надзорным ведомством выявлено, что здания учреждений в нарушение требований закона не обеспечены информационными мнемосхемами, не оборудованы указателями направления, указывающими путь к ближайшему доступному элементу, информирующими тактильными табличками для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, шрифта Брайля, в уборных не имеется универсальных и доступных помещений для инвалидов», - сообщили в областной прокуратуре.

Из-за этого инвалиды, в том числе дети, испытывают трудности.

Прокурор района внес представления руководителям учреждений и возбудил 2 административных дела на должностных лиц.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле», - отметили в прокуратуре.

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