Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 14 ноября

13.11.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 14 ноября, в некоторых районах ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха составит +1…-4 градуса.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утром будет пасмурно, термометр покажет около -1 градуса.

Днем прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха -2…+3 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами 8-13 м/с.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки, в память о святых братьях Косьме и Дамиане. Теплая погода в этот день означала, что зимой не стоит ждать сильных морозов. Также в народе верили, что грязные дороги в эту дату предвещали тепло вплоть до середины зимы.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Пензенской области погода стабилизируется: обойдется без существенных осадков. Температура останется в пределах климатической нормы.