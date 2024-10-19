Ушастая сова вернулась к пензенской школьнице, выходившей ее птенцом

19.10.2024 | 12:25

Об уникальном случае выхаживания детеныша ушастой совы рассказали в субботу, 19 октября, в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Птенца подобрала жительница Бессоновского района. Совенок мог погибнуть, но остался жив благодаря настойчивости и любви ученицы 6 «А» класса лицея № 29 Екатерины.

Екатерина и ее родители назвали птенца Филей. Школьница кормила его сырым мясом и червяками, ухаживала и заботилась, пока не окреп. Подросшую молодую сову выпустили на свободу.

Самое удивительное произошло спустя несколько дней: Филя вернулся к Екатерине вместе со своими сородичами. Как сообщили в региональном минлесхозе, он даже нашел себе пару.

«Эта трогательная история напоминает нам о том, как важно заботиться о животных и что иногда наше внимание и любовь могут изменить судьбу», - завершили рассказ в министерстве.

Ушастая сова - самый многочисленный вид в Пензенской области. Ярким признаком считаются большие пучки из перьев на голове. Большинство птиц откочевывают на зиму в Северную Африку, но пензенские орнитологи наблюдали как одиночных зимующих особей, так и их скопления.