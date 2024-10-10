Нижнеломовец решил защищать Родину после встречи с приставом

10.10.2024 | 21:21

35-летний житель Нижнего Ломова был уверен, что можно не платить наложенные судами штрафы и оставаться безнаказанным. Судебный пристав сумел изменить его мнение.

Долгое время нижнеломовец скрывался от пристава-исполнителя, но в конечном итоге они встретились.

«Сотрудником службы в отношении мужчины был осуществлен принудительный привод в отделение, где должник пытался воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, в результате чего в отношении него были составлены протоколы», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ и штрафа в размере 1 000 рублей. После заседания нижнеломовец заявил о желании заключить контракт с Минобороны о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.

«Должники - участники специальной военной операции имеют право на приостановление возбужденных в отношении них исполнительных производств», - напомнили в управлении.