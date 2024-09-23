На улице Кирова в Пензе устраняют утечку воды

В Пензе устраняют течь в водопроводной сети около дома № 69 на улице Кирова. Для проведения работ прошлось отключить ресурс в ближайших строениях.
«Чтобы ликвидировать поток, который создавал неудобства как для транспорта, так и для пешеходов, а также исключить заполнение котлована, было ограничено водоснабжение», - пояснили в Горводоканале.
Без ресурса остались 4 многоквартирных дома и 5 административных зданий.
Поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Утечка произошла в зеленой зоне - между проезжей частью и тротуаром. Ситуация осложняется большой глубиной залегания трубопровода.
Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу воды планируется 23 сентября.
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