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Из жизни

На улице Кирова в Пензе устраняют утечку воды

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В Пензе устраняют течь в водопроводной сети около дома № 69 на улице Кирова. Для проведения работ прошлось отключить ресурс в ближайших строениях.

«Чтобы ликвидировать поток, который создавал неудобства как для транспорта, так и для пешеходов, а также исключить заполнение котлована, было ограничено водоснабжение», - пояснили в Горводоканале.

Без ресурса остались 4 многоквартирных дома и 5 административных зданий.

Поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Утечка произошла в зеленой зоне - между проезжей частью и тротуаром. Ситуация осложняется большой глубиной залегания трубопровода.

Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу воды планируется 23 сентября.

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Источник — фото Горводоканала
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