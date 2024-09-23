На улице Кирова в Пензе устраняют утечку воды

23.09.2024 | 11:08

В Пензе устраняют течь в водопроводной сети около дома № 69 на улице Кирова. Для проведения работ прошлось отключить ресурс в ближайших строениях.

«Чтобы ликвидировать поток, который создавал неудобства как для транспорта, так и для пешеходов, а также исключить заполнение котлована, было ограничено водоснабжение», - пояснили в Горводоканале.

Без ресурса остались 4 многоквартирных дома и 5 административных зданий.

Поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Утечка произошла в зеленой зоне - между проезжей частью и тротуаром. Ситуация осложняется большой глубиной залегания трубопровода.

Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу воды планируется 23 сентября.