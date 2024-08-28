29 августа в Пензенской области будет жарким и безветренным

28.08.2024 | 22:00

В четверг, 29 августа, в Пензенской области вновь ожидается жара при ясном и малооблачном небе. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на четверг термометр покажет +10…+15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Утром синоптики обещают около +18, в некоторых районах станет пасмурно. Днем тучи уйдут, дождя не прогнозируется.

Воздух прогреется до +27…+32 градусов. Слабый ветер только усилит дискомфорт жителей области, плохо переносящих жару.

Согласно народным приметам, хорошая погода 29 августа - к короткой зиме и ранней весне. Неяркие звезды предвещают ясный день, а если они проглядывают сквозь облака - стоит ждать сильного ветра.