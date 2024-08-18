Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 19 августа

18.08.2024 | 15:21

В понедельник, 19 августа, погода в Пензенской области порадует тех, кто соскучился по летним температурам.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в ночь на 19-е число ожидается +11…+16, местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В течение дня облачность будет переменной, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Он будет дуть с запада, а затем сменится на северный. Днем воздух прогреется до +24…+29.

В Приволжском УГМС прогнозируют, что на предстоящей неделе в регион вернется жаркая погода, дневная температура достигнет +28…+31 градуса. Также ожидаются дожди, грозы.

19 августа отмечается Преображение Господне, или Яблочный Спас. По погоде в этот день пытались предсказать, каким будет январь. Например, теплая предвещала снежную зиму.