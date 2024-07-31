Жительницу Лунинского района избили за длинный язык

31.07.2024 | 12:09

Жительницу Лунинского района оштрафовали за побои. Рукоприкладством она отомстила односельчанке, которая порочила ее честь и достоинство.

Женщины встретились 8 июня. После препирательств одна из них 5 раз ударила другую ладонью по виску. Жертва нападения испытала боль, но травм не получила.

На суде в свое оправдание злоумышленница заявила, что обидчица распространяла про нее лживые слухи. Поэтому вину оскорбленная правонарушительница признала лишь частично.

В наказание 30 июля ее оштрафовали на 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

Ссорящиеся друг с другом женщины нередко доходят до суда. К примеру, в Заречном, на улице Озерской, две горожанки оказались в одном лифте и, пока он двигался, умудрились поругаться. Когда словесная баталия переросла в драку, одной из спорщиц досталось два удара кулаком в лицо и голову. Не сдержавшуюся зареченку также оштрафовали на 5 000 рублей.