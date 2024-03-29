Инсульт за рулем: лишенный прав пензенец добился справедливости

29.03.2024 | 10:08

Пензенец, оштрафованный и лишенный прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, добился справедливости в Первом кассационном суде общей юрисдикции (Саратов).

Горожанин был за рулем своей машины, когда у него случился инсульт. Водитель вынужденно остановился на обочине. Подъехавшие к нему сотрудники ГИБДД заподозрили, что мужчина пьян: речь нарушена, поза неустойчива, поведение не соответствовало обстановке, на вопросы он отвечал с трудом.

Инспекторы отстранили водителя от управления и предложили пройти освидетельствование - с помощью алкотестера или медицинское. Тот отказался, а через некоторое время попал в реанимацию с инсультом.

За невыполнение требования сотрудников ГИБДД по постановлению мирового судьи пензенцу назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения прав на 1 год и 8 месяцев.

Горожанин обжаловал это решение в Первомайском районном суде, но там оставили все без изменения. Коллегия сочла, что, несмотря на болезненное состояние, мужчина осознавал суть происходящего и умышленно отказался выполнять законные требования полицейских.

Тогда защитник пензенца подал жалобу в кассационный суд. Он подчеркнул, что в действиях водителя отсутствовал состав административного правонарушения: в момент оформления протокола он не понимал обращенную к нему речь.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с вынесенными решениями, поскольку с учетом физического состояния гражданина, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении, имеются неустранимые сомнения в том, что он на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал», - пояснили в пресс-службе суда.

В итоге оба предыдущих решения были отменены.