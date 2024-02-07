Банк отсудил 38 копеек со счета умершего нижнеломовца

07.02.2024 | 17:01

В Пензенской области банк «Уралсиб» не смог взыскать большую часть денег после смерти заемщика, взявшего кредит. Пришлось довольствоваться 38 копейками.

В сентябре 2022 года нижнеломовец оформил кредит на 569 380 рублей, который должен был выплатить до 2027-го. В качестве залога в договоре фигурировал Volkswagen Touareg 2008 года выпуска.

Мужчина не совсем исправно вносил платежи, поэтому образовалась задолженность, а в марте 2023-го он умер.

Представитель банка обратился в суд с требованием взыскать с наследников 585 741 рубль 15 копеек.

Во время разбирательства по делу выяснилось, что на момент смерти заемщика у него имелись счета в разных финансовых организациях, на двух из которых было 38 копеек и 100 рублей соответственно, причем более крупную сумму «Уралсиб» уже списал по условиям договора.

Мать и брат умершего от принятия наследства отказались, и банк потребовал конфисковать автомобиль в счет уплаты долга.

Так как доказательств наличия машины у собственника истец не предоставил, а местонахождение ее осталось неизвестным, требования банка были удовлетворены лишь частично.

«В пользу истца взыскана задолженность по кредитному договору в размере 38 копеек и госпошлина в размере 400 рублей, возвращена излишне уплаченная госпошлина в размере 6 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.