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Из жизни

Сердобчанину пришлось заплатить 1000 рублей за неудачную шутку

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Новогодние каникулы - время веселья и шуток. У жителя Сердобска они оказались более продолжительными, чем у других, но в итоге ему стало не смешно.

Утром 12 января мужчина, будучи пьяным, позвонил в полицию и сообщил, что в квартире на улице Спортивной происходит драка, а дверь никто не открывает.

Правоохранители выехали по указанному адресу, но дерущихся не нашли, информация не подтвердилась.

За ложный вызов в отношении заявителя возбудили административное дело. По словам мужчины, он был настолько пьян, что не помнит, зачем звонил в полицию и о чем говорил.

За неудачную шутку сердобчанина оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в городском суде.

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