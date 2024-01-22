На погоду в Пензе по-прежнему будет влиять холодный антициклон

22.01.2024 | 22:00

Во вторник, 23 января, в Пензенской области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не обещают.

В ночь на 23-е число прогнозируется -19...-21 градус, днем температура воздуха поднимется до -9...-11, вечером опустится до -13...-15.

Сначала будет дуть слабый южный ветер, затем умеренный с порывами до 13 метров в секунду. Опасных метеорологических явлений не ждут.

«В начале рабочей недели в Пензенском крае сохранится влияние холодного антициклона. Поэтому за окном по-прежнему будет морозно и без осадков.

Затем к границам области начнут приближаться атмосферные фронты атлантического циклона. Фон атмосферного давления станет понижаться, ожидаются осадки в виде снега, в основном небольшого характера. Температурный режим повысится», - предупредили в Приволжском УГМС.