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Из жизни

На погоду в Пензе по-прежнему будет влиять холодный антициклон

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Во вторник, 23 января, в Пензенской области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не обещают.

В ночь на 23-е число прогнозируется -19...-21 градус, днем температура воздуха поднимется до -9...-11, вечером опустится до -13...-15.

Сначала будет дуть слабый южный ветер, затем умеренный с порывами до 13 метров в секунду. Опасных метеорологических явлений не ждут.

«В начале рабочей недели в Пензенском крае сохранится влияние холодного антициклона. Поэтому за окном по-прежнему будет морозно и без осадков.

Затем к границам области начнут приближаться атмосферные фронты атлантического циклона. Фон атмосферного давления станет понижаться, ожидаются осадки в виде снега, в основном небольшого характера. Температурный режим повысится», - предупредили в Приволжском УГМС.

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