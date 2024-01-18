Пензенские водители, увязшие в снегу, поблагодарили помощников

18.01.2024 | 09:58

Снежная каша на дорогах и парковках Пензы, образовавшаяся в среду, 17 января, невольно помогла открыть лучшие черты горожан, поспешивших на помощь застрявшим водителям. Слова благодарности публикуются в Сети.

В частности, такая ситуация сложилась на улице Бакунина, 80а.

«Вышли две девушки, которые работают в офисе напротив, водитель одну из девушек попросил сесть за руль и сам своими силами вытолкал. Спасибо, девчонки!» - говорится в посте.

«Встрял примерно в 23:00 в Заре в районе улицы Сузюмова. Сел на брюхо капитально. Вокруг ни души. Благо была железная лопата. Копал минут 40. Нужен был хотя бы один человек столкнуть меня с места. Ангел мне послал мужчину на Ford Focus... Не спросил имени, так как колени и спина промокли насквозь, и я тормознул. Но поблагодарить успел. Пусть этому человеку будет счастье. Спасибо тебе», - пишет еще один водитель, «торчавший» на Audi В4.

Еще один автомобиль, ушедший в сугроб возле ДС «Буртасы», толкали ребятишки.

«Спасибо им и их родителям за воспитание, молодцы, был бы на механике - может, и справились. Остановился парень на КамАЗе, предложил помощь, вытащил! Спасибо тебе, дружище, не проехал мимо, помог, здоровья тебе и твоим близким, ровных дорог!!! Добро всегда возвращается!!!» - пишет автовладелец.

На улице Лермонтова, возле одноименного сквера, парни «на руках» вытащили черный Nissan.

«Мужчины, спасибо большое за помощь. Я успела даже на маникюр», - написала автолюбительница.

«Хочется выразить большую благодарность газелисту, помог толкнуть машину в гору на улице Аустрина», «Хочу сказать спасибо двум мужчинам, которым сегодня мне помогли выехать с парковки на улице Мира. Большое спасибо», - пишут пензенцы.

«Каждый раз, когда читаю слова благодарности людей друг другу в эти снежные дни, возвращается вера в человечество. Хороших людей и правда больше. Помогайте друг другу, не проходите мимо, никогда не оставайтесь равнодушными!» - напутствовал один из пользователей Сети.