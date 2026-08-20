Фиктивный договор с матерью не спас пензенца от ареста машины

Пензенец, задолжавший своему сыну по алиментам, попытался вывести Chevrolet Niva из-под удара, но неудачно. За хитрость ему пришлось отвечать в суде.

За несоблюдение родительских обязанностей приставы наложили арест на внедорожник мужчины и официально предупредили, что сокрытие имущества чревато наказанием.

Тем не менее горожанин, чтобы сохранить машину, пошел на уловку. Он заключил фиктивный договор купли-продажи, где покупателем значилась его мать.

Схема не сработала.

Теперь пензенец обязан не только погасить долг по алиментам, но и отработать 2 года и 2 месяца в принудительном порядке по решению суда, сообщили в управлении ФССП по области.