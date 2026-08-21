С виновника ДТП в Заречном взыскали почти 400 000 рублей

В Заречном суд взыскал с водителя «Газели», ставшего виновником ДТП, почти 400 000 рублей.

Авария произошла в апреле 2026 года на проходной АМ при въезде в закрытой город. Столкнулись «Газель» и Nissan Qashqai. Поскольку вина автомобилиста, управлявшего отечественной машиной, была ясна, участники ДТП не стали вызывать сотрудников ГАИ и договорились о мирном урегулировании.

Водитель «Газели» написал расписку, взяв на себя обязательства возместить расходы на ремонт пострадавшего Nissan Qashqai до 23 июня 2026 года. Однако мужчина не сдержал своего слова, ограничившись переводом на карту автовладельца 30 600 рублей. Хозяин иномарки обратился в суд.

Он попросил взыскать с ответчика 408 538 рублей - стоимость ремонта машины за вычетом переведенных 30 600 рублей, а также судебные расходы (оплату государственной пошлины и услуг экспертов и представителя).

Водитель «Газели» не пришел на заседание и не направил письменные возражение относительно заявленных требований. Дело рассмотрели заочно.

Суд встал на сторону владельца Nissan Qashqai. В его пользу взыскали 377 938 рублей и судебные расходы.

Пока решение не вступило в законную силу, сообщили в Зареченском городском суде.